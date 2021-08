Lukijan mielipide: Kokkolan osoitenumeroinnissa sekavuutta

Kokkolan ruutukaava-alueilla on periaatteena ollut jo 400 vuotta ja Hakalahden alueella taannoisesta kuntaliitoksesta saakka lähes 100 vuotta (1930-luvulta), ilmansuuntiin perustuva osoitenumerointi. Numerointi alkaa etelästä ja idästä kasvaen pohjoiseen ja länteen (vertaa Kustaa Aadolfinkatu, jossa nro 1 on etelässä ja 100 pohjoisessa sekä Torikatu, jossa nro 1 on idässä ja isot numerot lännessä).

Kuntaliiton julkaisemassa "ohjeet ja suositus" k. 3.7. sanotaan nimenomaan "Varsinkin vanhoissa kaupungeissa voi olla käytäntönä myös numerointi ilmansuuntien mukaan" jatkuen "Jos kuitenkin kunnan asemakaava-alueilla osoitenumerointi on laadittu siten, että parittomat osoitenumerot ovat kadun tai tien vasemmalla ja parilliset oikealla puolella, on samaa järjestelmää perusteltua käyttää jne." Lukutaitoisille on selvää tekstiä, jota ei kevein perusteluin pitäisi muuttaa. Käytäntö on siis ollut voimassa koko Kokkolan olemassaolo ajan. Virkamiehet ja lautakunnat vaihtuvat vähävälein.

Hakalahdessa on tehty Vaatturinkadun jakaminen käytännön liikenteellisistä syistä kahteen osaan, jossa Hakalahdenkadun länsipuolella säilyi kadun nimi ja numerointi entisellään, itäpuolella kadun nimeksi muuttui Vaatturinpolku. Tästä muutoksesta on asianmukaisesti ilmoitettu taloyhtiöille pöytäkirjaotteilla ja samassa todettu, että osoitenumerointi säilyy ennallaan. Tähän saakka kaikki oikein ja taloyhtiömme onkin näillä perusteilla hyväksynyt muutoksen. Kuitenkin 6.4.2021 päivätyssä kirjeessä ilmoitetaan, että uudeksi postiosoitteeksi tulee Vaatturinpolku 5 Vaatturinpolku 6 sijaan ja vastoin pöytäkirjatekstejä.

Varsinainen muutos on täten, että numerointi alkaa lännestä, eikä idästä kuten vanha periaate on ollut. Näin ollen Vaatturinpolku on ainut Hakalahden puolella oleva katu, jossa numerointi on toisin kuin muissa kaduissa. Täysi sekasorto ja yleisten hyväksyttyjen periaatteiden vastaista. Aiheuttaa lisäksi ylimääräisiä kustannuksia asukkaille ja taloyhtiöille.

Edellytän, että kaupunginhallitus valvoo nimistötoimikunnan ja sen virkamiesten toimia, jottei tämänkaltaisia lapsuksia pääse syntymään ja syntyneitä ryhdytään korjaamaan.

Henry Hassel

taloyhtiön pj.