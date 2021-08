Soiten alueella torstaina seitsemän uutta tartuntaa - Rokotukset etenevät alueella hyvin

Soiten koronavalmiusryhmä kokoontui torstaina 19.8. arvioimaan alueellista tilannekuvaa.

Soiten alueella on todettu torstaina seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Osa uusista tartunnoista todettiin karanteenissa jo ennestään olevilla, mutta mukana on myös tartuntoja, joiden selvitystyö on kesken. Uusia altistumispaikkoja ei kuitenkaan ole tiedossa tässä vaiheessa.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 63 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 81 / 100 000 asukasta. Tällä hetkellä Soiten alueella 78 % tartunnoista pystytään jäljittämään. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa koronaviruspotilaita.

Väestön koronarokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Rokotukset ovat tällä hetkellä käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Tähän mennessä uusimmasta kohderyhmästä, 12-15-vuotiaista, on alueella rokotettu jo 40,2 %. Soite kiittää alueen nuoria ahkerasti rokotuksiin hakeutumisesta.

Ajanvarauksettomat walk-in rokotukset ovat olleet suosittuja ja niitä tullaan järjestämään lisää lähiaikoina. Ajanvarauksettomaan koronarokotukseen voi tulla ottamaan ensimmäiseen koronarokotuksen itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Soite tiedottaa uusista ajanvarauksettomista rokotuspäivistä tarkemmin pian Soiten kanavissa.

Koronarokotuksen toisen annoksen väliä lyhennetään Soiten alueella 12 viikosta 8 viikkoon. Soite valmistelee ajanvarauksettomia walk-in-rokotuspäiviä 2. rokotteille.