Hermeksessä kaksi koronatartuntaa – Mestiksessä pelaava edustusjoukkue karanteeniin, perjantain harjoitusottelu on peruttu



Hermeksen piti kohdata perjantain IPK perjantain harjoituspelissä, mutta ottelu on nyt peruttu. Kuva viime kauden pelistä.

Jääkiekon Mestikseen valmistautuva Kokkolan Hermes on joutunut koronakaranteeniin, kun joukkueessa on todettu torstaina kaksi positiivista koronatestitulosta. Terveysviranomainen on siten asettanut ison osan joukkueen organisaatiosta koronakaranteeniin.