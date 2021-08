Kalajoella todettu kolme uutta koronatapausta, yksi niistä vuodeosastolla – "Vierailu osastolla mahdollista harkintaa käyttäen"

Kalajoella on keskiviikon ja torstain aikana todettu kolme uutta koronatapausta. Kaksi tapausta liittyy toisiinsa ja ne ovat ns. Merisärkän ketjua. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Kolmas tartunta on todettu Kalajoen vuodeosastolla eikä se liity aiempiin ketjuihin. Viranomaisilla on käsitys tartunnan lähteestä eikä tartuntaan liity joukkoaltistumista. Vuodeosastolla on ollut eilen vierailukielto asian selvittämisen vuoksi. Vierailu vuodeosastolla on mahdollinen harkintaa käyttäen.

Viimeaikaisissa ketjuissa on ollut tartunnan saaneita henkilöitä, jotka ovat saaneet vähintään yhden rokotteen. Heidän taudinkuvansa on ollut lieväoireinen. Rokotus suojaa vaikealta tautimuodolta mutta rokotettukin voi levittää tautia ja aiheuttaa toiselle vaikean taudinkuvan.

– Koronaa on nyt liikkeellä ja osa tartunnan lähteistä on jäänyt epäselväksi. Kehotamme käyttämään kasvomaskeja, huolehtimaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Suosittelemme harkitsemaan osallistumista tilaisuuksiin, joihin kokoontuu ihmisiä eri puolilta maata, Kalajoen kaupunki toteaa tiedotteessaan.