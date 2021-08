Falloksia ja kalloja – Kuvataiteilija Tapani Kokon teokset hehkuvat tänä syksynä Kokkolan kaupunginteatterissa: videolla taiteilija kertoo alttariteoksestaan.



Siinähän tuo töröttää. Falloksella on kokoa, ja on siinä värejä ja yksityiskohtiakin melkoisesti. Kokkolan kaupunginteatterin aulassa näkee nyt paljon värejä ja runsasta koristelua, koska sinne on pystytetty kuvataiteilija Tapani Kokon näyttely.