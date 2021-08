Puheenvuoro

Osallisuus on kunta-alan ihmisten viime vuosien trendisana. Kun tämän vuoden Chydenius -seminaarin teemana ovat osallistavat kaupungit on ensimmäiseksi määriteltävä mitä osallisuus tarkoittaa. Osallisuus on mainittu kuntalaissa. Valtuuston tulee pitää huolta, että asukkailla on edellytykset vaikuttaa kunnan toimintaan. Laki ei määrittele keinoja vaan kunnat voivat vapaasti päättää kuinka tämä velvoite toteutetaan ja osallistamisen työkalupakkiin kuuluukin keinoja palautteen keräämisestä ideakilpailuihin ja käyttäjäraadeista osallistavaan budjetointiin.

On syytä heti alkuun täsmentää mikä on osallisuuden ja edustuksellisen demokratian suhde. Kuntalaisosallisuutta voidaan käyttää eräänlaisena pop-up-vaikuttamisena. Joskus osallistaminen on viranhaltijoillekin helppo keino kuulemiseen; sillä tavoitetaan esimerkiksi jonkin palvelun käyttäjäryhmä ja pyydetään heidän panostaan tiettyyn projektiin tai palveluun liittyen.

Kuntaliiton mukaan osallisuus täydentää kunnallista demokratiaa. Edustuksellinen demokratia, eli poliittiset päättäjät, ovat edelleen tärkeitä. Heillä on toiminnasta ja palveluista kokonaiskuva ja pitkäjänteinen, strateginen näkemys. Tätä kokonaiskuvaa ei voida korvata ”pop-upilla”.

Kokkolassa osallisuudesta on laadittu oma ohjelmatyönsä, jossa otetaan huomioon kaupungin eri toimialat. Uuden valtuustokauden aikana on osallisuuden käsitettä sekä osaamista sen ympärillä parannettava. Liian usein osallistaminen on eräänlaista ”light -versiota”; kysytään nettikyselyllä palautetta palveluista tai avataan ideakilpailu.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Meidän on syytä kasvattaa kuntaa ja kuntalaisuutta syvyyssuuntaan; sitouttaa asukkaita ja rakentaa tunne aidosta osallisuudesta. ”Minä olen osa yhteisöä ja kaupunkia. Minulla on omistajuutta ja vastuuta suhteessa ympäristööni ja yhteisööni.” Tähän kuuluu osallisuuden integroiminen kaikkiin kaupungin toimintoihin ja prosessien eri vaiheisiin. Kutsutaan käyttäjiä ja asukkaita mukaan rakentamaan yhdessä, valmistellaan asioita myös muiden kuin viranhaltijoiden ideoiden pohjalta, tarjotaan tiloja ja alustoja kaupunkilaisten omaehtoiseen tekemiseen.

Kaupungin rooli muuttuukin osaltaan tuottajasta mahdollistajaksi. Ei tarjota valmista tuotetta ja kysytä lopussa, oliko se mieleen, vaan avataan koko prosessiin osallistumisen mahdollisuuksia. Espoo, joka on suurista kaupungeista yksi osallistamisen edelläkävijä, rakensi oman osallisuusohjelmansa otsikolle ”kuulemisesta kumppanuuteen”. Tämä kuvaa 2020 -luvun osallisuuden suuntaa hyvin.

Osallisuudessa on myös ansansa. Suurissa kaupungeissa on havahduttu siihen, että avoin osallistaminen tarjoaa uuden kanavan vaikuttaa niille, joilla vaikuttamisen mahdollisuuksia on jo valmiiksi paljon. Osallistamisen tarkoitus ei ole olla uusi alusta ”nimbyilylle” (Not in My Backyard -ilmiölle) tai keskittää vaikutusvaltaa entisestään.

Osallistamistyössä on oltava hyvin herkällä korvalla, kun katsotaan eri ryhmien edustusta. Ei riitä, että avataan ovi vaikuttamiselle. On oltava tietoisia, ketkä tuosta ovesta kulkevat sisälle ja haettava sisään ihmisiä, jotka eivät uskaltaudu omin neuvoin kynnyksen yli. Ryhmät kuten työttömät, vanhukset, liikuntarajoitteiset, syrjäytyneet, maahanmuuttajat tai kielivähemmistöt, jäävät herkästi vailla ääntä myös perinteisissä vaikuttamiskanavissa. Osallistamisen tulee korjata – ei korostaa – tätä epäsuhtaa.

Kaupunkiorganisaatiolta osallistaminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Ihmiset löytävät uusien kanavien ja mahdollisuuksien ääreen pikkuhiljaa. Kokkolassa kaavoituspalvelut on sinnikkäästi järjestänyt avoimia kuntalaisiltoja ideoimaan esimerkiksi keskikaupungin kehittämistä. Ottaa aikansa, että uusi työskentelytapa löydetään. On tarjottava mahdollisuutta yhä uudestaan ja uudestaan – tulokset palkitsevat kyllä.

Osallistamisen saralla hienoa työtä on tehty monella Kokkolan kaupungin toimialalla mm. nuorisovaltuuston ja lapsiraadin kanssa sekä kaupunkiympäristössä, jonka toiminnassa osallistaminen näkyy konkreettisesti puistojen, liikuntapaikkojen ja koulujen pihojen suunnittelussa. Käyttäjänäkökulmia halutaan kuulla jo ennen suunnittelun aloittamista. Parhaimmillaan osallisuuden kautta tehtävä työ tuo myös säästöjä; ei tarvitse korjata väärin tehtyä, kun käyttäjän näkemykset ja tarpeet ovat tiedossa alusta lähtien.

Chydenius -seminaarin puheenvuotoissa linkitettiin aivan oikein talouden ja osallisuuden suhde. Osallisuus koostuu kolmesta ulottuvuudesta; omistajuudesta, toimijuudesta ja kuulumisesta. Näiden ulottuvuuksien vastakohtana on osattomuus – monella tavalla. Osattomuus yhteisössä, toiminnassa ja toimeentulossa tai hyvinvoinnissa. Osallistamisessa usein korostetaan ”huono-osaisten” mukaan saamista.

Isompi kysymys onkin, tuleeko meidän osallistaa huono-osaisia vai poistaa huono-osaisuutta? Osallisuuden parantaminen tarjoaa avaimia myös tähän työhön.

Tiina Isotalus,

Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kirjoitus perustuu Chydenius-seminaarissa 7.8.2021 pidettyyn puheenvuoroon.