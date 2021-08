Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Koronarokottamisen vastainen propaganda on vastuutonta ja voi olla vaarallistakin

Koronarokottamisen hyödyttömyydestä propagandaa levittäviä tahoja on suorastaan vaarallisen paljon. Korona ei näytä talttuvan edes nykyisen rokotustahdin ja muiden tehtyjen toimenpiteiden avulla, eikä rokottamisen vastainen liike taatusti auta. Jos väärää mukatietoa levittävät vaikutusvaltaiset ihmiset, on tilanne entistä hankalampi. Sosiaalisessa mediassa leviävät lausunnot voivat harhauttaa järkeviäkin ihmisiä uskomaan, että rokottaminen on turhaa tai vaarallista.

Kaikille ihmisille vaikutusvaltaisin henkilö ei ole suomalainen terveysviranomainen vaan omassa viiteryhmässä voi olla nuorilla ihmisillä vaikuttajana omat kaverit tai joku muu tärkeä yhteisö. Jo ennen koronaa keskusteltiin rokotevastaisuuden vaikutuksesta. Suomessa ja koko maailmassakin on päästy rokottamisen ansiosta eroon monista tappavista sairauksista.

Työnantaja on vastuussa ihmisten turvallisuudesta töissä. Tämän vuoksi on erityisen huolestuttavaa, jos työnantaja jakaa rokotusvastaista propagandaa alaisilleen. Tästä löytyy esimerkki Ylivieskasta, jossa kauppias Juha Kärkkäinen on kehottanut työntekijöitään olemaan ottamatta koronarokotetta. Julkisuuteen tultuaan Kärkkäisen näkemykset ovat saaneet runsaasti valtakunnallistakin huomiota. Asiasta kertoi ensin Iltalehti. Kärkkäinen on kohauttanut näkemyksillään aiemminkin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Työnantaja ei voi painostaa ihmisiä rokotuksiin eikä rokottamatta jättämiseen. Työnantaja voi informoida työturvallisuuden huolehtimisen näkökulmasta, mutta se ei voi ottaa kantaa suuntaan tai toiseen, sanoo Turun yliopiston työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen (HS 19.8.). Jokainen ihminen ratkaisee sen, kuinka tässä tilanteessa toimii.Keskipohjanmaan alueella esimerkiksi Boliden ja KPO eivät ohjeista, vaikka pitävät rokottamista järkevänä tai viranomaistieto on käytettävissä.

Suomalaiset terveysviranomaiset ja päättäjät sen sijasta voivat suositella ja omalla esimerkillään kannustaa rokotuksiin. Tämä on vastuullista toimintaa, koska lääketieteellinen tutkimus ja faktatieto tukee rokotusmyönteisyyttä. Sekin on totta, että rokotuksista voi aiheutua sivuvaikutuksia, mutta vakavat seuraukset ovat harvinaisia.

Sekin pitää paikkaansa, että rokottamisesta huolimatta normaali elämä ei ole palannut vastoin monien odotuksia. Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell korostaa lauantain Keskipohjanmaassa, että rokotuksilla on saatu sitä, mitä on haluttu. Rokotus ei välttämättä estä tartunnan saamista, mutta suojelee vakavaan tautimuotoon sairastumiselta.

Intialainen virusmuunnos, deltavariantti, toi koronan vastaiseen taisteluun arvaamattoman hankalan tekijän.