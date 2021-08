Juha Savela urheilukolumnissa: kilpailijan ominaisuudet kantoivat Janne Läspän nuorten maailmanmestaruuteen

Kova juttu -sanapari oli takavuosina taajaan käytössä pohjoisen kiekkopiireissä. Eikä siinä, erittäin käyttökelpoinen se on myös tänä päivänä, kun puhe tulee Janne Läspän saavutuksesta. Nuorten keihäänheiton maailmanmestaruutta voi huoletta luonnehtia kovaksi jutuksi.

Läspä heitti perjantaina Nairobissa uransa – ja tämän kesän – toisissa arvokisoissaan. Heinäkuun Tallinnan EM-kisojen kuudes sija kirkastui Keniassa nuorten MM-kultamitaliksi. Iso harppaus siis, muttei kuitenkaan täydellinen yllätys ainakaan heittäjälle itselleen.

Tosin suurelle yleisölle se sitä ehkä oli. Yllätyksellisyys myös entisestään korostaa saavutuksen makeutta. Eli isot ja ansaitut onnittelut näiltäkin näppäimiltä.

Tuoreeltaan mestaruuden jälkeen haastateltu valmentaja Petteri Piironen oli erittäin tyytyväinen ja onnellinen suojattinsa saavutuksesta. Läspän kasvutarina viime syksyn leikkauspöydältä mestariksi on kieltämättä hieno. Se kertoo myös siitä, että valmentaja ja heittäjä ovat osanneet tehdä vuoden aikana paljon oikeita asioita.

Piironen korosti myös Läspän kovia kilpailijan ominaisuuksia. Niitäkin menestykseen tarvitaan. On aivan eri asia onnistua kyläkilpailuissa kuin arvokisoissa. Heinäkuussa julkaistussa Keskipohjanmaan haastattelussa Läspä itsekin totesi olevansa enemmän kisaheittäjä kuin treeniheittäjä. Se näkyi Nairobissa, jossa Läspä heitti pitempiä kaaria kuin koskaan urallaan.

Parempi niin: ennätykset menetetään, mitalit pysyvät.

Tietysti nuorten maailmanmestaruus tuo tullessaan kovia odotuksia. Se on luonnollista ja niiden kanssa on opittava elämään. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä heittotossut tiukasti kentän pinnassa. Keihäänheitto on raadollisen raaka laji, jossa kroppa joutuu lujille. Läspälläkin on siitä kokemuksia, kun viime syksynä kyynärpäästä napsahti sivuside poikki heittotilanteessa – ilman mitään ennakkovaroitusta.

Tulevaisuuden odotuksille mittakaavaa antaa myös listaus lajin edellisistä suomalaisista miespuolisista nuorten maailmanmestareista: 1992 Aki Parviainen, 1990 Tommi Viskari. Parviaisen ura kantoi aikuisten maailmanmestariksi (1999) ja Suomen ennätysmieheksi (93,09). Viskarista taas tietoja joutuu googlettamaan: ennätykseksi jäi 78,40 (1997) ja loukkaantumisiakin uralla riitti. Siinäpä ne ääripäät ja mahdollisuudet ovat. Lähtökohdat ovat Läspän kohdalla hienot, mutta aika lopulta näyttää, miten miehen käy.

Eikä siinä vielä kaikki, sanoisi entinenkin puhelinmyyjä. Läspän mestaruus oli yksi merkki suomalaisen yleisurheilun noususuhdanteesta. Nairobissa niitä ovat antaneet myös kultaa voittanut ottelija Saga Vanninen ja hopeaa saavuttanut seiväshyppääjä Juho Alasaari. Täysin mahdollista on, että Silja Kosonen vielä iltapäivällä täydentää mitaliketjua.

Myös aikuisten tasolla usea suomalaisurheilija on tällä kaudella saavuttanut jo eurooppalaisen kärkitason. Olympia ja MM-mitaleiksi se ei ole vielä jalostunut, mutta suunta on oikea.