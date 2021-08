Soiten alueella on todettu lauantaina kuusi uutta koronavirustartuntaa – Mukana on myös tartuntoja, joiden selvitystyö on kesken



Soite tiedotti lauantaina kuudesta uudesta koronavirustartunnasta. Markku Jokela

Soiten alueella on todettu lauantaina kuusi uutta koronavirustartuntaa. Osa uusista tartunnoista todettiin karanteenissa jo ennestään olevilla, mutta mukana on myös tartuntoja, joiden selvitystyö on kesken. Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty seuraavasti: ti 17.8. klo 15.00-15.30 Kungs Kitchen, Kokkola Listan aiemmin ilmoitetuista mahdollisista altistumispaikoista Soiten alueella näet täältä. Mahdollisessa altistumispaikassa vierailleita pyydetään seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin. Mikäli sinulla ei ole oireita vaikka olet ollut mahdollisessa altistumispaikassa, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Soiteen puhelimitse. Riittää, että noudatat koronasuosituksia eli vähennät lähikontaktien määrän minimiin ja vältät tarpeettomia kokoontumisia, huolehdit huolellisesta kasvomaskin käytöstä, 2 metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Mikäli lieviäkään oireita ilmenee, tulee varata aika koronatestiin. Ajan koronatestiin voi varata kätevästi Omaolo-palvelusta netin kautta tai Soiten koronaneuvontanumerosta 06 828 7499 / lasten päivystyksestä puh. 06 826 4444.