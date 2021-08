Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Puolueet ovat aktiivisesti liikkeellä hankkimassa ehdokkaita aluevaaleihin – Lähtevätkö kuntavaaleista pois jääneet konkarit nyt mukaan?

Aluevaaleihin on alle puoli vuotta aikaa ja tuntuu kuin koko käsite olisi vielä ventovieras. Hädin tuskin on selviydytty kesäkuun kuntavaaleista, kun uutta vaalikamppailua jo käydään ja puolueet hakevat ehdokkaita. Uudet kuntavaltuutetut ovat aloittaneet luottamustehtävissään elokuun aikana eikä esimerkiksi kaikkia kunnanhallitusten tai lautakuntien kokouksia ole pidetty kertaakaan.

Aluevaltuustot ovat täysin uusi hallinnon taso, jossa kärkiasiana on sosiaali- ja terveysasioiden järjestäminen. Aluevaaleissa valitaan päättäjät hyvinvointialueille, joiden tehtäviin kuuluvat sote-asiat ja pelastustoimi. Toisin sanoen valtuustoissa käsitellään meille kansalaisille elintärkeiden palveluiden hoitamista. Siksi myös vaaleissa valittavilta luottamushenkilöiltä odotetaan paljon.

Puolueet ovat aktiivisesti liikkeellä, ja vaikka aluevaali on melko tuntematon asia suurelle yleisölle, puolueille tammikuu ei tule puskista. Yksi iso tehtävä puolueille ja mediallekin on avata koko aluevaalien käsitettä ja sisältöä. Mikä on aluevaltuusto, miten se valitaan, kuka voi ryhtyä ehdokkaaksi ja miten valtuusto toimii. Yksi olennainen kysymys on se, miten aluevaltuusto vaikuttaa kuntapäättäjien työhön tai kunnanvaltuustojen valtaan.

Aluevaaleilla valitaan siis 21 hyvinvointialueen aluevaltuustot. Valtuutettuja on 59–89 riippuen asukasluvusta. Vaalit pidetään jo 23. tammikuuta, ja työnsä valtuustot aloittavat huhtikuun alussa. Aluevaalien aikataulu on erittäin tiukka puolueille ja ehdokkaille. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen muistuttaa Lännen Median haastattelussa, että ehdokkaat saavat ehdokasnumeronsa jouluaatonaattona (KP 21.8.). Aktiivinen kampanjointiaika numeroineen on suhteellisen lyhyt, kun ottaa huomioon joulunpyhien vaikutuksen loppiaiseen saakka.

Keskipohjanmaa kertoo koko syksyn ajan aluevaalien sisällöstä ja käytännön asioista paperilehdessä, näköislehdessä ja verkkopalvelussa. Kokoamme vaaliaineistoa siten, että verkossa ja sovelluksessa ne kootaan yhteen paikkaan. Myös printti- ja näköislehden lukijat pysyvät ajan tasalla aluevaaleihin valmistautumisessa.

Toimitus odottaa vilkasta keskustelua ja aluevaaleihin teemoitettuja mielipidekirjoituksia julkaistaan lehdessä syyskuun alusta lähtien.

Lehden tavoitteena on tarjota tietoa vaaleista ja aktivoida kansalaisia osallistumaan. Vaaleissa on loppujen lopuksi kysymys jokaisen kansalaisten palveluista. Siksi onkin mielenkiintoista seurata, ryhtyvätkö ehdokkaiksi sellaiset konkarit, jotka jäivät pois kuntavaaleista ja miten paljon aluevaalit ratkaisivat kuntavaaleihin lähtöhaluja.

