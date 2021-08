Kalajokisten vanhempien vetoomus päättäjille koskien Himangan varhaiskasvatus- ja esiopetustoimintaa: "Kuulkaa ja kuunnelkaa meitä kuntalaisia ja vanhempia. Harkitkaa ja pohtikaa mikä vaikutus teidän tekemällä päätöksellä on lapsiin ja perheisiin juuri nyt."

Arvoisat Kalajoen kaupunginhallituksen jäsenet sekä muut päättäjät.

Teillä on kaupunginhallituksen kokouksen 23.8.2021 esityslistalla oikaisuvaatimus Kalajoen kaupunginhallituksen päätöksestä 5.7.2021 § 209. Oikaisuvaatimuksen on allekirjoittanut 270 huolestunutta Kalajoen kaupunkilaista. Nämä 270 allekirjoittanutta esittävät kumottavaksi hallituksen päätöksen, jossa Himangan alueelle perustettiin neljäs varhaiskasvatusyksikkö 12 km päähän Himangan alueen muista yksiköistä, hyvin kauas varhaiskasvatuksen käyttäjistä vähintään kolmeksi vuodeksi.

Vetoamme teihin vielä ennen oikaisuvaatimuksen käsittelyä, että huomioitte satojen huolestuneiden kaupunkilaisten vetoomuksen järjestää varhaiskasvatus- sekä esiopetustoiminta järkevään, sujuvaan ja turvalliseen kuntoon mahdollisimman pikaisesti Himangan alueen lapsille ja perheille. Me, joita tämä asia koskettaa lähimmin ja konkreettisimmin, jaksamme kyllä tsempata tämän yhden väistämättömän vuoden, jos tiedämme että hätähuutomme on kuultu ja uudet tilat rakentuvat Himangan keskustaan seuraavaksi vuodeksi.

Kolme vuotta väistötiloissa ei ole tilapäisratkaisu vaan se on pysyvä ratkaisu. Monet kuljettavat lapsensa itse Pahkalaan, koska bussikuljetus ei ole näin pienille lapsille sopiva vaihtoehto. Bussikuljetus itsessään on kyseenalainen. Varhaiskasvatusjohtaja on vahvistanut sen olevan virallista varhaiskasvatusaikaa, mutta toisessa viestissä vanhemmille väittää sen olevan perheiden vapaaehtoinen valinta. Saamassanne päätöksen alustuksessa siitä puhutaan kaupungin tarjoamana lahjana ja ratkaisuna pitkään matkaan.

Käytännössä bussia odottavat lapset odottavat kuljetusta päätalolla, josta siirtyvät bussiin ja kävelevät vielä Pahkalassa vanhalta kaupalta esikoulutiloihin, koska koulun piha ei kestä bussilla ajoa. Tämä kaikki tapahtuu varhaiskasvatusajalla, josta maksetaan ja jossa kaikelle toiminnalle pitäisi olla tavoitteet. Bussissa on päivittäin liian vähän aikuisia suhteessa valvottaviin, toisin kuin esittelytekstissä väitetään.

Näissä asioissa pitää ymmärtää myös se, että jokainen lapsi ja jokainen perhe on oma yksilönsä. Jo nämä muutamat ensimmäiset päivät ovat osoittaneet kuinka kuormittava tämä ratkaisu on perheille: yhteinen aika on vähentynyt, koska matkoihin kuluu aikaa luvattoman paljon. Entinen 15 minuuttia suuntaansa on nyt 45 minuuttia (työmatkat mukaan lukien siirtymisiin kuluu päivästä jopa 3 tuntia) ja se on pitkä aika muutenkin rajallisesta yhteisestä ilta-ajasta perheen kanssa. Monet perheet eivät jaksa tai ehdi enää kuljettaa lapsia harrastuksiin. Tällä on pitkän aikavälin vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin.

Kaupunginhallitukselle tuotavassa esityksessä todetaan, että lapsivaikutusten arviointia ei ehditty tekemään päätöstä tehtäessä. Lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen pitäisi aina olla aikaa ja tässäkin sitä olisi ollut riittävästi. Tieto siitä, että tarvitaan tilat ainakin yhdelle, mahdollisesti useammalle ryhmälle, on ollut jo tammikuussa, jolloin kaupunki sai tiedon valinnasta kokeiluun. Toki alueet ja tiedot osallistuvista ovat tarkentuneet huhtikuussa mutta Himangalla varhaiskasvatukseen osallistuvien 5-vuotiaiden osuus varhaiskasvatuksen piirissä olevista on ollut lähes sama jo aiemmin.

Ammattilaisten (varhaiskasvatusjohtaja) alkuperäisessä esityksessä esitettiin, että väistötiloissa olisi oltu ainoastaan se aika kunnes uudet siirrettävät tilat olisi hankittu Himangan keskustan alueelle. Arvio hyvästä ratkaisusta oli siis jo olemassa. Kaupunginjohtaja ei kuitenkaan halunnut uskoa tätä ammattilaisten tekemää esitystä ja lautakuntien jäseniä (sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta), jotka kuulivat meidän vanhempien ja kaupunkilaisten hädän. He tekivät hyvät esitykset siirrettävien tilojen hankinnasta mahdollisimman pikaisesti.

Nyt teillä, uusilla kaupungin päättäjillä, on mahdollisuus kuunnella meitä satoja kuntalaisia ja vanhempia joiden elämään tämä vaikuttaa vähintään seuraavat 3 vuotta. Tehkää ennen päätöstänne lapsivaikutusten arviointi. Kuulkaa ja kuunnelkaa meitä kuntalaisia ja vanhempia. Harkitkaa ja pohtikaa mikä vaikutus teidän tekemällä päätöksellä on lapsiin ja perheisiin juuri nyt. Vaatikaa tietoja jo syntyneistä kustannuksista ja tulevista kustannuksista. Pohtikaa, millaisia pitkän aikavälin vaikutuksia syntyy. Kysykää esiopetuksessa toimivien varhaiskasvatusalan ammattilaisten näkemys asiaan.

Siirrettävien tilojen hankinta Himangalle ei sulje pois palveluverkkoselvityksen toteuttamista koko Kalajoen alueelle. Sillä on kuitenkin suuri vaikutus lapsien ja lapsiperheiden elämään ja arkeen sekä jaksamiseen. Nämä peruspalvelut ovat tärkeä sekä kaupungin veto- että pitovoimatekijä. Uusia asukkaita ja perheitä houkutellaan Kalajoelle mm. "Viiden tähden elämää" -sloganilla. Toivottavasti kuitenkin kerrotte mahdollisille uusille lapsiperheille rehellisesti esim. varhaiskasvatuksen akuutin tilanteen: lapsille ei ole tarjolla laadukasta varhaiskasvatusta eikä halua järjestää sitä.

Ottakaa käsittelyyn myös Kalajoen keskustaajaman alueen lapsiperheiden hätähuudot ykkösluokkalaisten kuljetuksista busseilla Merenojan koululta Vuorenkallion koululle. Kyydistä jää pois lapsia, koska järjestelyt eivät toimi ja henkilökuntaa ei ole valvomassa ja huolehtimassa lapsista kyydin aikana.

Miksi Kalajoella kuljetetaan kaikista pienimpiä lapsia ympäri Kalajokea? Tällainen toimintatapa ei ole kestävää. Tehkää arvio kokonaisuudesta. Isommat lapset kestävät paremmin siirtymiä ja osaavat niissä toimia pienempiä paremmin. Tarvittaessa tehkää päätös siirrettävistä tiloista myös Kalajoen keskustan alueelle, jotta tämä tilaongelma ratkeaa myös Kalajoen keskustan alueella. Huolehtikaa siitä, että myös nyt näiden ”positiivisten ongelmien” keskellä elävillä lapsilla ja heidän vanhemmillaan on turvalliset oltavat sekä esikoulun, koulun että matkojen suhteen.

Vetoamme teihin päättäjiin ja hallituksen jäseniin, että hyväksytte oikaisuvaatimuksen ja hyväksytte myös teknisen lautakunnan 1.7.2021 yksimielisesti tekemän esityksen.

Allekirjoittaneet:

Jenni Yrjänä

Jonne Yrjänä

Janette Korpi

Jukka Korpi

Anna Karsikas-Kuusisto

Antti Kuusisto

Maija Uusitalo

Mikko Uusitalo

Jonna Mild

Joni Kero

Risto Tilus

Laura Tilus

Jessica Anttila

Mikko Anttila

Minna-Mari Roukala

Tero Roukala

Anna Rumbin-Siermala

Petteri Siermala

