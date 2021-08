Suomi saanut lähes puolet Afganistanista evakuoitavista turvaan

Kabul/Helsinki

Suomen evakuoinnit Afganistanista ottivat sunnuntaina aimo harppauksen eteenpäin, kun ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi Suomen saaneen Afganistanista ulos yhteensä 110 ihmistä. Suomi pyrkii evakuoimaan ääriliike Talebanin valtaamasta Afganistanista yhteensä 240 ihmistä, joten työ on lähes puolivälissä.

Haaviston mukaan sunnuntaina on evakuoitu yli 50 ihmisen ryhmä, jossa on mukana useita Suomen suurlähetystön entisiä tai nykyisiä afganistanilaisia työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Tätä ennen evakuoituja oli noin 60.

– Hätäavun tarpeessa oman ilmoituksensa mukaan olevista Suomen kansalaisista ja Suomessa pysyvästi asuvista ulkomaalaisista on nyt saatu lähes puolet turvaan, Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessa.

Haaviston mukaan ulkoministeriön virkamiesjoukon toimintakyky Kabulissa moninkertaistui lauantaina sen saatua avuksi Puolustusvoimien suojausjoukon. Ministeri luonnehti suojausjoukon roolin olleen keskeinen sille, että Suomen evakuoimien ihmisten määrä lähes kaksinkertaistui sunnuntain aikana.

– Tulos ei olisi ollut mahdollinen ilman näitä suojausjoukkoja, ministeri sanoi.

Puolustusvoimien valmiuspäällikkö, prikaatikenraali Kari Nisula arvioi tehostunutta toimintaa muun muassa sillä, että sotilasjoukon yhteydenpito eri maiden joukkojen johtoportaiden kanssa on sujuvampaa.

– Lisäksi yksinkertaisesti, kun sinne laitetaan käsipareja lisää, onhan siellä enemmän henkilöitä tekemässä, ohjaamassa, opastamassa, jolloin kyllä toiminta on varmasti tehokkaampaa, kun olosuhteet sen mahdollistavat, Nisula sanoi.

Siviilejä kuollut lentokentän läheisyydessä

Haaviston mukaan Kabulin tilanne on erittäin hauras. Kaupungissa ei ole tapahtunut suuria sotilaallisia yhteenottoja, mutta ministeri piti tietoja lisääntyneistä kotietsinnöistä ja pienemmistä yhteenotoista huolestuttavina.

– Turvallisuustilanne Kabulin lentokentän ympäristössä heikkenee päivä päivältä, Haavisto sanoi.

Kabulin lentokentän ympäristö on ollut päiväkausia kaaoksessa, kun tuhannet ulkomaalaiset ja afganistanilaiset yrittävät päästä pois Afganistanista. Britannian puolustusministeriö kertoi sunnuntaina, että kentän lähistöllä on saanut surmansa seitsemän afganistanilaista siviiliä.

Muun muassa Yhdysvallat on neuvonut kansalaisiaan välttämään Kabulin lentokenttää turvallisuussyistä.

Myös Haavisto sanoi, että Suomi on ottanut kentän turvallisuustilanteen huomioon evakuoinneissa.

– On ollut päiviä, jolloin emme ole voineet kutsua ihmisiä (lentokentän) portille sen vuoksi, että tilanne on kaoottinen, siellä on tallattu ihmisiä kuoliaaksi ja lapsia on hukkunut vanhemmiltaan, Haavisto kuvaili.

Yhteensä 240 evakuoitavaa

Suomeen evakuoitavista noin 70 on Suomen kansalaisia tai Suomessa oleskeluluvalla asuvaa. Lisäksi Suomi on luvannut turvaa 170 ihmiselle, jotka ovat olleet Suomen Kabulin-suurlähetystön, EU-edustuston tai sotilasliitto Naton työntekijöitä sekä heidän perheenjäseniään.

Haavisto on korostanut, että Suomi pyrkii tekemään evakuointeja mahdollisimman nopeasti. Yhdysvallat on ilmaissut, että sen turvaamisoperaatio kentällä olisi päättymässä kuun lopussa, mahdollisesti jo sitä ennen.

Yhdysvaltain operaation aikataulua kuitenkin pyrittäneen venyttämään, kun G7-ryhmän maat ovat koolla tiistaina keskustelemassa Afganistanin sekasortoisesta tilanteesta.