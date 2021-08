Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuntien ilmastoratkaisut ovat vetovoimatekijöitä, kun halutaan uusia asukkaita

Huoli ilmastonmuutoksesta ja ilmastoratkaisut tulevat jokaista ihmistä lähelle kuntien arvioidessa omia ilmastoratkaisujaan. Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman uusi hakukierros on parhaillaan käynnissä. Avustusta jaetaan noin 1,5 miljoona euroa. Kokkola on hakemassa mukaan ohjelmaan, ja myös syksyn talousarviovalmistelussa on esillä ilmastotyö.

Esimerkiksi Kalajoella pyritään Kokkolan tavoin irtautumaan lämmitysöljyn käytöstä. Maaliskuussa ympäristöministeriö myönsi Kalajoen kaupungille avustusta Irtiotto öljystä -hankkeelle. Kalajoen seudun yrityspalvelukeskuksen energia-asiantuntija Henna Lohtander perustelee toimia maanantain Keskipohjanmaassa muun muassa imagohyödyillä. Ympäristön huomioiminen liittyy isossa kuvassa siihen, minne kaupunki haluaa mennä, Lohtander sanoo.

Jokaisella teolla on merkitystä. Siksi jokaisen kunnan on näytettävä suuntaa kansalaisille. Kun puhutaan kuntien vetovoimasta, voivat ympäristöarvot olla yhä suuremmassa roolissa, kun ihmiset valitsevat asuinpaikkaansa.