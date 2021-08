Jukka Aniaksen kolumni: Neljäs aalto, kolmas annos

Vielä kolmisen viikkoa ja Suomessakin saavutetaan koronaepidemian puolitoistavuotispäivä. Sitä vietettäneen hiljaisesti ja työn merkeissä. 12. maaliskuuta viime vuonna pääministeri Sanna Marin luetteli pitkän rimpsun toimenpiteitä, joilla uusi, outo ja pelottavakin virus piti saada kuriin.

Ei ole saatu. Aivan varmasti virheitä on tehty. Niin on tehnyt Suomen hallitus kuin todennäköisesti ovat tehneet kaikkien maailman valtioiden hallitukset.

Ihan vain päättämällä ei koronaviruksen leviämistä päätetä. On syntynyt lakitermein ”järkevä epäily”, saadaanko tätä tautia kautta koko maapallon koskaan edes auttavasti kuriin. Hävittää sitä ei voi. Niinpä sen kanssa on opittava elämään.

Suomessa eletään nyt koronan neljättä aaltoa. Vielä talvisydännä uskottiin rokotusten voimaan. Optimistisimpien arvioiden mukaan rokotusten eteneminen toisi ns. laumasuojan, joka toimisi ikään kuin kansakuntaa suojaavana kilpenä ilkeää virusta vastaan.

Viimeistään Intiasta levinnyt deltavariantti on saanut pohtimaan, syntyykö tällaista laumasuojaa. Täysin selväksi toki on tullut, että rokotukset suojaavat viruksen aiheuttamaa vakavaa tautimuotoa vastaan.

Pelkästään se on äärimmäinen argumentti rokotusten puolesta. Jonkun ylivieskalaisen kauppiaan levittämät hyhmäiset salaliittoteoriat (tästäkin asiasta) eivät ansaitsi edes mainintaa. Joten pahoittelut.

Kansallisvaltioiden silmämääränä luonnollisesti on huolehtia omasta kansastaan. Sen vuoksi kaikkien maiden ulkopolitiikka perustuu viime kädessä kansalliseen itsekkyyteen.

Ystävät halutaan pitää lähellä ja viholliset kaukana. Koronaviruksen kohdalla tämä periaate ei vain toimi. Vihollinen on kaikkialla.

Sitä torjumaan vauraat valtiot – esimerkiksi Israel, Yhdysvallat ja Iso-Britannia – valmistautuvat kolmannen rokotepiikin antamiseen. Maailman terveysjärjestä WHO:n mielestä kyse on äärimmäisestä itsekkyydestä ja ahneudesta, kun isossa osassa köyhiä maita on hädin tuskin alkuun päästy.

Otetaan esimerkki. Nigeriassa kerran rokotettujen osuus väestöstä on 1,3 prosenttia. Kaksi piikkiä on saanut 0,7 prosenttia. Nigerian asukasluku on 212 miljoonaa. 38-kertainen määrä Suomeen verrattuna.

Mitä sitten? Vaikka sitä, että pandemia on määritelmällisesti koko maapallolle levinnyt kulkutauti. Se on kurissa ja nuhteessa vasta sitten, kun se on kurissa ja nuhteessa maailmanlaajuisesti.