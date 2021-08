Soiten alueella maanantaina kaksi koronavirustartuntaa – AVI määräsi Keski-Pohjanmaalle kokoontumisrajoituksia

Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa viikonloppuna tiedotettujen tartuntojen jälkeen. Kahden viikon aikana tartuntoja on kertynyt 59. Kaikkiaan tartuntatapauksia on diagnosoitu 575 Soiten alueella.

Ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on 76 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohden. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita.

Koronavirustesteistä 1,2 prosenttia on positiivisia tuloksia. Viime viikolla koronavirusnäytteitä otettiin yhteensä 2 331.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys on 78 prosenttia. Sairastuneista 85 prosenttia on ollut rokottamattomia, loput yhden rokotuksen saaneita.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määräsi maanantaina kokoontumisrajoituksen Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. Määräys on voimassa 25.8.–14.9.

Päätöksen mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voidaan järjestää ilman rajoituksia, jos osallistujamäärä on enintään kymmenen henkilöä sisätiloissa. Rajatuissa ulkotiloissa osallistujia voi olla enintään 50 henkilöä rajatuissa ulkotiloissa.

Suurempiakin tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattamalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita.

Aluehallintovirasto näkee kokoontumisrajoitukset tarpeellisina, jotta epidemia ei leviäisi. Päätös perustui Soiten ja alueellisen yhteistyöryhmän kanssa käytyihin keskusteluihin. Soiten mukaan kokoontumisrajoituspäätös on välttämätön sairaanhoitopiirin alueella.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain, kun ne ovat epidemiatilanteen kannalta välttämättömiä. Aluehallintovirasto seuraa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin epidemiatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja kumoaa päätökset, kun niiden edellytykset eivät enää täyty.

Soiten alue on kiihtymisvaiheessa. Tartuntoja saaneiden ikäryhmittäisessä vertailussa 20–29-vuotiaat erottuvat tilastossa.

Tartunnat keskittyvät alueella alle 29-vuotiaisiin, mikä aiheuttaa huomattavan riskin altistumistilanteille kouluympäristössä. Toistaiseksi kouluissa saadut tartunnat ovat jääneet vähäisiksi.

Väestön rokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Rokotukset etenevät Soiten mukaan hyvin. Tähän mennessä uusimmasta kohderyhmästä, alueen 12–15-vuotiaista, on rokotettu 45,3 prosenttia.

Soite jalkautuu lähiaikoina alueen kouluille ja oppilaitoksiin rokottamaan nuoria. Koulut tiedottavat oppilaita ja vanhempia ajankohdista tarkemmin. Nuoret voivat toki hakeutua rokotettavaksi myös yleisiin ajanvarauksettomiin walk-in-päiviin.

Ajan voi varata sähköisesti tai puhelimitse, mutta jatkossa rokotusten painopiste siirtyy ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin.

