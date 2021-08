Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Mekin olemme vastuussa kanssaihmisistä – Nyt on fokuksen oltava ihmisten evakuoimisessa

Yhdysvalloissa kritiikki presidentti Joe Bidenin Afganistan-ratkaisua kohtaan kiihtyy. Nyt jo voidaan sanoa, että Afganistan leimaa uuden presidentin kautta ja historiankirjoituksia. Nyt fokuksen on oltava akuutin tilanteen hoitamisessa siinä määrin kuin siihen voi vaikuttaa. Ääriliike Talebanin edustaja sanoo, että järjestö ei aio pidentää evakuoinneille annettua aikarajaa elokuun loppua myöhemmäksi. Aika käy vähäiseksi, kun ihmisiä yritetään evakuoida.

Afganistanin tilanne ei sinänsä tullut yllätyksenä, mutta asioiden nopea eskaloituminen on yllättänyt. Nyt Afganistanissa on kaaos monella rintamalla. Paikallisten perheiden, lasten ja naisten hätä on suuri ihan akuutisti. Sen lisäksi on syytä olla huolissaan esimerkiksi naisten asemasta tulevaisuudessa.

Näinä päivinä suomalaisittainkin ajankohtaisin asia on ihmisten evakuoimisen mahdollistaminen. Evakuoitavien joukossa on Afganistanissa olevia Suomen kansalaisia ja lähetystön paikan päältä palkattua henkilökuntaa. Lisäksi evakuoidaan EU- ja Nato-yhteistyökumppaneita perheineen. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) totesi ulkoministeriön järjestämässä suurlähettiläskokouksessa, että nyt hoidetaan Suomen vastuuta myös näitä ihmisiä kohtaan.

Muidenkin maiden suorittamia evakuointioperaatioita vaikeuttavat Talebanin tiesulut, muut turvallisuusuhat, lentokentän läheisyyteen pakkautuneet väkimassat ja vaikeus päästä lentokentän sisäpuolelle. Afganistanin tilanne ja evakuoinnit ovat otsikoissa monessa maailman maassa. Suomessa sisäministeri Maria Ohisalo ja Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Jari Kähkönen kertoivat Suomeen Afganistanista evakuoitavien henkilöiden tilanteesta maanantain tiedotustilaisuudessa.

Suomi on osa maailmaa ja siksi meidän on kannettava oma osuutemme vastuusta silloinkin, kun kyse ei ole suoraan omasta hyödystä. Naiiviudesta ei ole kyse silloin, kun puhutaan myötätunnosta ja vaikkapa kansainvälisten sopimusten noudattamisesta. Vähintä, mitä voimme tehdä, on vastaanottaa nyt oleskeluluvan saavat ihmiset Suomeen.

