Lukijan mielipide: Valtuutettu on sillanrakentaja

Kokkola on aina ollut meri- ja merenkulkijoiden kaupunki. Täällä ei ole pelätty lähteä kauaksikaan maailmalle. Kokkolasta on haettu laajempaa horisonttia meriä käyden. Niinpä eräs Ykspihlajan poika päätti lähteä jo hyvin nuorena merille. Hän pestautui aamupäivällä satamasta kaukomaille suuntautuvaan laivaan.

Pahaksi onneksi koti-ikävä alkoi kaihertaa poikaa jo Tankarin kohdalla. Poika halusi ikävissään palata kotiinsa. Hän sai luotsiveneellä kyydin Tankarista takaisin satamaan. Merikarhu on aina merikarhu. Poika meni oikopäätä Pihlajassa liki täynnä olleeseen Marocco-baariin. Potkaisi oven auki ja huusi kuuluvalla äänellä kynnykseltä: ”Vieläköhän vanha äitini elää?”

Näen valtuutetun roolin mieluusti sillanrakentajana. Sillanrakentajia tarvitaan puolueitten sisällä, puolueitten kesken, suhteessa viranhaltijoihin sekä kaupungin lukuisiin yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Mitä tukevammat sillat meillä on ja mitä tarkemmin tunnemme tieverkoston, sen tehokkaammin voimme vaikuttaa. Sillanrakentajina meillä on hyvä mahdollisuus löytää se paljon puhuttu ja kaivattu Kokkola-henki.

Meille on tulossa mielenkiintoinen valtuustokausi. Paljon Kokkolassa on saatu aikaan ja monia tärkeitä hankkeita on suunnitteilla, esimerkkeinä koulutoimen investoinnit ja urheilupuisto. Liikenneinfran parantamisessa riittää haasteita. Suunnittelupöydällä on monta muutakin tärkeää hanketta.

Muutoksen tuulet puhaltavat tulevalla valtuustokaudella. Siitä isona esimerkkinä soten siirtyminen valtion rahoittamaksi toiminnaksi.

Voimme olla Kokkolassa tyytyväisiä monesta asiasta. Rannan suurteollisuus ja satama sekä seudun yrittäjät ovat kamppailleet koronasta huolimatta menestyksellä. Työllisyyskehitys on pysynyt vakaana. Kaupungin kaavoitus toimii ja asukasluku on mukavassa nousussa.

Haasteitakin toki meillä on. Kaupungin talous tulee vaatimaan valtuustolta tiukkaa silmällä pitoa ja päätöksiä, vaikka kaupungin kassa näyttää tällä hetkellä hyvältä. Veroruuvia on kiristetty lähes ylämerkkiin ja lainaa sekä vastuita on ihan riittämiin.

Haluan nostaa esille PK-yrittäjien hankkeet ja suunnitelmat. Ne pitää ottaa tosissaan. Monipuolinen elinkeinorakenne on arvokas asia. Lupamenettelyt kestävät nykyisellään liian kauan ja palvelu on kangerrellut. Tällä rintamalohkolla pitää pystyä parempaan.

Nuorten selviämiseen koronan jälkeisestä ajasta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kulttuurin asemaa pitää korostaa. Vireä kulttuurielämä tuo sitä kovasti kaivattua lumovoimaa ja uutta tarinaa arkeemme kuten strategiaseminaarissamme toivottiin.

Syksyämme piristää elokuvateattereihin tuleva Hytti no 6. Kokkolalainen elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen sai työstään kansaivälistä huomiota Cannesissa. Elokuva pohjautuu Rosa Liksomin menestyskirjaan.

Olen neljän kaverini kanssa tehnyt saman junamatkan Moskovasta Pekingiin. Minun hyttini numero oli 8. Suurella mielenkiinnolla pääsen vertailemaan mitä eroa oli hyteillä 6 ja 8.

Vielä näen unta, että veneet lipuvat Kalahallin kupeeseen tuoden tuulahduksen laajemmasta horisontista, siitä mitä Pihlajan poika lähti etsimään.

Me-henkeä peräänkuuluttaen päätän runoilija Eeva Kilven valoisaan ajatukseen.

”Elämä on arvaamatonta.

Koska tahansa voi tapahtua

jotain hyvää.”

Näillä sanoin toivotan mukavaa syksyä!