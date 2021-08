Kokkolan yliopistokeskuksen varajohtaja Heidi Harju-Luukkainen on valittu Folkhälsanin tutkimuskeskuksen eettiseen toimikuntaan



Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen varajohtaja ja kasvatustieteen professori Heidi Harju-Luukkainen on valittu Folkhälsanin tutkimuskeskuksen eettisen toimikunnan jäseneksi. Kyseessä on Folkhälsanin tutkimuskeskuksen oma eettinen toimikunta, joka on perustettu arvioimaan tutkimuskeskuksen omaa ihmistieteiden tutkimusta.