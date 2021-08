Nivalan koronatartuntojen määrä pysyttelee korkeana – Ilmaantuvuusluku noussut valtakunnan kärkipäähän

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiistain puolen päivän päivityksen mukaan Nivalassa on todettu vuorokauden aikana viisi uutta koronatartuntaa. Ylivieskassa on THL:n kartalle kirjattu yksi uusi tartunta.

Myös maanantaina THL:n seurannassa Nivalan uusien tartuntojen määrä oli viisi. Jokilaaksojen alueella kalajoella ja Pyhäjoella todettiin maanantaina yksi tartunta kummassakin.

Viimeisen kahden viikon aikana Nivalassa on todettu 29 uutta tartuntaa, mikä nostaa ilmaantuvuusluvun 277,9:ään 100 000 asukasta kohti. Se on 20 korkeimman joukossa Suomen kunnista.

Edellä on kuitenkin yhä Ylivieska, missä on kirjattu 48 uutta tartuntaa kahden viikon jaksolla. Ilmaantuvuusluku on nyt 313,6. Ylivieskan tartuntamäärät ovat viime päivinä vähentyneet edellisviikkoihin verrattuna.