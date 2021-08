Lukijan mielipide: Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä on parsittavaa ja paikattavaa

Valtiovarainministeriön julkistamassa valtion tulo- ja menoarviossa v:lle 2022 on melkoisesti parsittavaa ja paikattavaa sen lisäksi, että se jatkaa kansalaisten eriarvoistamista ja tuloerojen kasvuvauhdin nopeutumista.

Eniten korjattavaa on budjetin tulopuolella, sillä annetun esityksen toteutus johtaa kansalaisten eriarvoistamisen lisäksi budjetin suureen alijäämään ja velanottoon.

Kun kolmessa vuodessa valtion velkamäärä kasvaa noin 15 000 €/kotitalous, on tämä todellakin liikaa.

Kun budjetin tulot kerätään pääosin verotuksella ja verotuksessa, on tällä vuosituhannella tapahtunut suuri kansalaisten eriarvoisuutta lisäävä vakava, mutta tietoisesti tehty virhesiirtymä, jota nyt annettu esitys jatkaa.

Valtion verojen keräämisessä on siirrytty rajusti välillisen verotuksen suuntaan.

Virhesiirtymä (vääristymä) on se, että valtion verojen keräämisessä on siirrytty rajusti välillisen verotuksen suuntaan. Tämä merkitsee samalla verojen keräämistä enenevässä määrin tasaveroina, josta kärsivät juuri ne tulonsaajat joilla veromaksukyky on vähäisintä, eli pienipalkkaiset, eläkeläiset, työttömät ja muut syrjäytetyt. Konkretisoituna em. merkitsee sitä, että siirtymä tuloverotuksesta välilliseen, eli jakoverotukseen on vuoteen 2002 verrattuna vuositasolla nyt n. 6 miljardia, sekä sitä, että jos tuloverotuksen kasvu olisi ollut samaa luokkaa jakoverotulon kasvun kanssa, tuloveroja kerättäisiin v. 2022 n. 12 miljardia nyt annettua esitystä enemmän.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tuloverotus onkin realistisesti alentumassa vuoden 2002 tasosta vuoteen 2022 n. 15 %. Tämän alentuman maksajia ovat heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset siten, että pienituloinen, esim. n. 11.500 €:n/v työeläkkeellä oleva, joka ei maksa tuloveroa, maksaa kuitenkin välillisiä veroja pienestä vastaavasti enemmän, eli n.18-20% saamastaan eläkkeestä.

Menopuolella määrärahoissa korjattavaa on runsaasti. Mm. se, että eri hallinnonalojen hallintomenot (byrokratiamenot) kasvavat jatkuvasti n. 4-5 %:n vuosivauhtia eli merkittävästi enemmän kuin mitä budjetin kokonaismenot.

Tämä merkitsee sitä, että kansalaisten turvallisuuden (poliisitoimi), hyvinvoinnin (terveyspalvelut) ja kehityksen (tutkimus) turvaamiseen panostetaan merkittävästi suhteessa vähemmän kuin byrokratian kasvattamiseen. Tämä kehityksen suunta ei ole kannustavaa eikä kannatettava.

Hyvääkin esityksessä toki on, sillä korotetaanhan siinä ns. kotitaloustyön verotuksessa tapahtuvaa verovähennysoikeuden määrää tuntuvasti, mutta siinäkin on kansalaisia eriarvoistava toimeenpanotapa.

Koska vähennysoikeuden toimeenpanon laskentamallissa on kansalaisten eriarvoisuutta lisäävä malli, tulisi mallia korjata siten että myös pienituloisimmilla olisi mahdollisuus sitä käyttää ja siitä hyötyä.

Laskentatapa voisi olla se, että työn hinnasta valtio maksaa kotitaloustyön teettäjälle esim. 70 % työn kustannuksista, joka on saajan verotettavaa tuloa ja josta pienituloinen maksaa kokonaistulonsa mukaan vähemmän, tai ei ollenkaan veroa ja suurituloinen enemmän.

On aika korjata ja paikata.