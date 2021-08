Poliisi tutkii Vaasan Ristinummella Kappelinmäentiellä asuvan Kaj Lundströmin katoamista.

Lundströmiin ei ole saatu yhteyttä heinäkuun loppupuolella. Viimeinen varma havainto hänestä on Vaasan Kuninkaantien apteekista 24.7.2021 kello 10 aikoihin aamulla.

Lundström on 162 senttimetriä pitkä ja vartaloltaan normaali tai hoikka. Hänellä on tavallisesti kaljuksi leikatut hiukset ja mahdollisesti lyhyehkö kokoparta. Katoamispäivänään Lundströmillä on ollut mahdollisesti yllään tummansininen ulkoilutakki ja harmaa lippalakki.

Lundström on liikkunut tavallisesti polkupyörällä. Hänen käytössään olleet polkupyörät ovat olleet punainen tai sininen Helkama Merida -maastopyörä ja punainen Marvil-maastopyörä. Lundström on liikkunut polkupyörällään tavallisesti Vaasan kunnan alueella ja lähialueilla.

Havainnoista tai muista Lundströmiin liittyvistä tiedoista pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisille osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.