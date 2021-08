Antti Savelan kolumni: Koronalinjaukset kaipaavat tarkennuksia ja nuoret aikuiset rokotusintoa

Kun katselin maanantaina A-Studion koronakeskustelua, en voinut kuin ihmetellä. Ensin sosiaali- ja terveysministeriön virkamies kertoi omista kannoistaan ja sen jälkeen aluehallintoviranomainen omistaan. Lopuksi naiset totesivat, että viime kädessä kansalaisten pitää noudattaa aluehallintoviranomaisen eli avin ohjeita ja määräyksiä koronarajoituksista.

Miksi he eivät heti kertoneet, että avin sana on laki. Ministeriön tehtävä on vain informoida avia. Näin olisi vältytty monilta väärinkäsityksiltä. Toisaalta sekään ei muuten ole oikein, että poliitikot kilvan arvostelevat määräyksiä antavia viranomaisia. Laatisivat sellaisia lakeja että niitä voisi soveltaa toisin.

Se että tulevana viikonloppuna keväällä valmistuneet nuoret voivat perheineen juhlia saavutuksia on tietysti hyvä asia. Soiten alueen juhlat olivat nimittäin ensi alkuun vähintään uhattuna avista tulleiden tiukkojen ohjeiden jälkeen. Avihan salli tästä keskiviikosta vain 10 hengen tilaisuudet sisällä ja 50 hengen ulkona. Samaan hengenvetoon se onneksi totesi, että tietyin edellytyksin tiukoista henkilörajoituksista voidaan poiketa. Varsinkin vanhojen tanssit tarvitsivat näitä "tiettyjä edellytyksiä", sillä maalaisjärjellä paritanssia on vaikea tanssahdella 2 metrin turvavälein. Onneksi kuitenkin voidaan ja perjantaina omaiset voivat ihastella pukupoistoa ja sulavaa tanssia.

Se vaan kummeksuttaa, miksi Soitelle mätkäistään tiukat kokoontumisrajoitukset, mutta aivan lähellä Nivalassa ja Ylivieskassa saa kokoontua rajoituksetta, vaikka tartuntamäärät ovat olleet viime päivinä suorastaan huolestuttavalla tasolla. Sillä että Nivala ja Ylivieska kuuluvat Pohjois-Suomen aviin ja Soite Länsi- ja Sisä-Suomen aviin ei pitäisi olla merkitystä, jos kansalaisia halutaan kaista tasavertaisesti.

Tosin vieläkin enemmän koronassa ihmetyttää se, miksi varsinkaan nuoret aikuiset eivät käy piikillä. Jo kohta kaksi kuukautta rokotuspisteet ovat pyörineet vajaateholla kun osa rokotusajoista on jäänyt käyttämättä. Rokotteen otossa menee puoli tuntia ja kahdessa rokotuksessa tunti. Se ei ole paljon. Kuitenkin jokainen rokotettu suojaa paitsi itseään myös muita mahdollisen tartuntaketjun osia. Sairaalahoidossa olevista 90 prosenttia on rokottamattomia eli tästä voi päätellä, että tauti voi äityä vakavaksi myös lapsilla ja nuorilla aikuisilla.

Koronasta ei päästä koskaan eroon, jos vain 60-70 prosenttia nuorista aikuisista, siis 20-35 -vuotiaista, käy piikillä. Siksi valtion tulisi miettiä keinoja rokotusaktiivisuuden parantamiseen.