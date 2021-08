Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Kevyt ja helppo tapaus Italiasta

Viiniarvio

Pianerosse Bianco della Campania 2020, Italia, 11,49 €

Olen aina mieltänyt Italian maana enemmän puna- kuin valkoviinin tuottajaksi. Ja aikanaan myynnissä olleet soavet ja muut halpisvalkkarit antoivat sangen väärän kuvan Italian valkoviinien tasosta. Onneksi nykyisin myymälän valikoima on paljon laadukkaampi ja laajempi. Löytyy esimerkiksi Pianerossen kaltaisia mutkattomia viinejä, joissa on yhdistetty kolme kotoperäistä rypälettä mallikkaasti.

Kevyiden kasvisruokien tai salaattien kanssa viinin maku menettelee ja pärjää kohtuullisesti.

Tuoksu on tosin kevyt, lähes olematon, koska sitrus on kovin puutteellinen. Sen sijaan nenään nousee omenaa ja yrttejä sekä vaniljaa, joka on jännä löytö valkoviinissä.

Tässä viinissä tärkein on selvästi maku, joka on ihan kiva. Eli ei suuri ja maukas, mutta menettelee. Sitrus tulee esiin sekä kohtuullinen hapokkuus. Valkoherukkaa, hieman päärynää ja jälkimaussa limettiä.

Sen verran kevyt viini on kuitenkin kyseessä, että ruuankin on oltava maultaan kevyehkö. Sitruunagraavattu chevitselohisalaatti uunituoreen leivän kanssa oli ihan sopiva koeannos. Viini sopii salaattien ja kasvisruokien seuraan, mutta jo kalaruuat saattavat olla liian raskaita.

Sinänsä sympaattinen viini, joka sopii varmasti myös aperitiiviksi. Ainakin hieman erilainen maultaan kuin monet muut italialaiset.