Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Työttömyyttä pitää vähentää ja työvoimapulaa helpottaa

Korona-ajan myllerryksessä suomalaiset työmarkkinat ovat muuttuneet outoon suuntaan. Puhutaan kohtaanto-ongelmasta eli siitä että työ ja työnhakija eivät kohtaa toisiaan. Varsinkin Pohjanmaalla aina Keski-Pohjanmaalle saakka työttömyys on varsin vähäistä ja tilanne alkaa monien ammattien osalta kääntyä uudelleen työvoimapulan suuntaan. Työ- ja elinkeinoministeriön ammattibarometrin mukaan tämän vuoden keväällä, huolimatta koronasta, oli kaikkiaan 37 ammattinimikettä, joissa oli uupeloa työvoimasta. Kärjessä oli useita terveydenhuollon ammatteja kuten sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Tarkemmin barometriä tutkien työnantajilla on hankaluuksia löytää myös useita teollisuuden erikoisammatteja kuten hitsaajia. Silti edelleen Suomessa on työttömyyttä. Se ei ole poistunut minnekään.

Mikä siis neuvoksi. Jos asiaan olisi yksi tai muutamia ratkaisuja, ne olisi jo käytetty. Kohtaanto-ongelma on vaikea purtava ja siksi sen päihittämiseen tarvitaan monenlaisia ajatuksia yrittäjiltä, työttömiltä, tutkijoilta ja monilta muilta tahoilta. Se että ihmisiä on samaan aikaan työttömänä ja töitä tekemättä ja maata rasittaa kestävyysvaje, ei johda mihinkään hyvään. Asia on ratkaistava osapuolia kuunnellen ja sopien.

Suomen työvoimapula ei ole ratkaistavissa pelkästään kotimaisella työvoimalla ja koulutuksella. On aloja, joissa osaajia ja tekijöitä tarvitaan ulkomailta. Sen on oltava mahdollista ja riittävän yksinkertaista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kotimaisen työvoiman osalta tarvitaan ainakin uudelleen koulutusta ja koulutustason nostamista. Tämän lisäksi työpaikat ja työttömät on saatava samalle seudulle. Siinä on muuttotappiosta kärsivien seutujen kuten Keski-Pohjanmaan näkökulmasta se huono puoli, että aktiivi-iässä olevat veronmaksajat muuttavat täältä pois.

Voisiko muuttoliikettä alkaa tarkastella uudesta tulokulmasta. Voisiko työ muuttaa sinne, missä ihmiset haluavat lähtökohtaisesti asua ja elää. Miten esimerkiksi teollisuustyötä voisi siirtää ruuhka-Suomesta Keski-Pohjanmaalle. Kokkolassa tilanne on hyvä, mutta muualla maakunnassa tilanne ei ole yhtä valoisa. Olisiko yksi mahdollisuus suurteollisuuden alihankinnan siirtäminen kohti itää ja pohjoista. Voisiko esimerkiksi Turun telakan ja Uudenkaupungin autoteollisuuden katseet kääntää maalle. Keski-Pohjanmaalla olisi reservissä teollisuuden tonttimaata alihankintaverkostolle. Hyvää ja ammattitaitoista työvoimaa vielä riittäisi ja alueella jo toimiva metalliteollisuus voisi palvella uusia tehtaita. Miksi työvoiman pitää muuttaa, eikö työ voisi joskus muuttaa työvoiman luokse?