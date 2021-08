Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Meillä on uskomattoman hieno meriluonto ja kauniit rannat

Meren rannan asukkailla on mahdollisuus aina Itämeren päivään, jota virallisesti vietettiin torstaina. John Nurmisen Säätiön käynnistämä teemapäivä on vuosittainen juhlapäivä meren kunniaksi.

Vaikka asuu ja elää meren ääressä, hienoon meriluontoon ja meren luonteikkaaseen olemukseen ei tavallaan totu koskaan. Mereen on syytä suhtautua kunnioittavasti. Kun seisoo rannassa ja suolaiset aallot pärskivät kallioon, saa ihminenkin elinvoimaa. Hienona kesäpäivänä meri näyttää lempeän puolensa.

Meriluontoa on myös suojeltava. Puhdas meri, sen luonto, kasvit ja eläimet eivät ole itsestään selviä asioita. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, millainen on meren tulevaisuus lähellä ja kaukana. Pohjalaisrannikoilla on uskomattoman kauniita rantoja ja saaria, koko meriluonto.

