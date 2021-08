TV-viikon valinta: Seeprahuone on luokkajaon tyyssija

★★★

Seeprahuone.

Ohjaus Erik Eger ym., 2021

Elisa Viihde Viaplay

En ymmärrä, miksi synnytystalkoilla on niin huono maine. Ruotsin lahja maailmalle, Stellan Skarsgård, on ns. pannut kortensa kekoon. Kahdeksasta lapsesta neljä on seurannut isänsä jälkiä.

Stellanin pojat ovat pitkiä. Nuorin, Valter Skarsgård, 25, muistuttaa muutenkin rouheaa isäänsä. Läpimurtorooli vielä puuttuu, eikä Seeprahuoneesta ole siihen. Näyttelijä on parempi kuin tarjottu materiaali.

Seeprahuoneen yhteiskunnallisuus on trendikästä pintaa. Yläluokkaisen yksityiskoulun kakaroilla lyö yli ja oheisvahinkona tulee ruumiita.