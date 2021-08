Pietarsaaressa on altistuttu koronalle tehostetun palveluasumisen yksikössä ja Lagmannin alakoulussa – "Hakeudu testiin matalalla kynnyksellä", patistellaan Pietarsaaren terveysvirastosta

Pietarsaaressa Koivurinteen Clara-osastolla on ollut henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta. Henkilö on ollut oireeton, mutta mahdollisesti tartuttava. Lähikontakteihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä ja heidät asetetaan tarvittaessa karanteeniin.

Vierailuja osastolla pyydetään välttämään.

Pietarsaaren Koivurinne on tehostetun palveluasumisen yksikkö.

Myös Pietarsaaressa Lagmannin alakoulussa on keskiviikkona ollut henkilö, jolla on todettu koronatartunta. Henkilö on ollut oireeton, mutta mahdollisesti tartuttava.

Lähikontakteihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ja heidän asetetaan karanteeniin.

Opetus jatkuu muilla normaalisti, mutta koulussa mainittuna ajankohtana oleskelleita pyydetään seuraamaan erityisen tarkasti oireitaan seuraavan kahden viikon aikana.

Koronavirustestiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä, jos lieviäkään oireita ilmenee, muistutellaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta.