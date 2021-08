Kaverukset Bangladeshista tulivat Keski-Pohjanmaalle ammattikorkeakoulun takia, valmistuttuaan he työllistyivät, nyt on yrittämisen aika – Kokkolaan avataan intialais-bangladeshilainen ravintola: "Suomen systeemi on paras"



Joyanta Saha (oik.) ja Rezanoor Bakth Chowdhury avaavat ravintolan Kokkolan Rantakadulle, Sigrid´sin entisiin tiloihin. Clas-Olav Slotte

Intialais-bangladeshilaisen ravintolan Kokkolan keskustaan keskiviikkona avaavat Rezanoor Bakth Chowdhury ja Joyanta Saha edustavat ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden enemmistöä. Molemmat valmistuivat ammattikorkeakoulusta, jäivät Suomeen valmistumisensa jälkeen ja työllistyivät.