Oikeusministeri Henriksson: Tartuntatautilain turvavälisäädös kaipaa muutosta – rokotekattavuus on parantunut ja taudin leviämisriski siten pienentynyt

Helsinki

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan tartuntatautilakia on syytä muuttaa ja muutostarve on jo kiireellinen. Kyse on lain pykälästä 58 d, jossa säädetään kahden metrin turvaväleistä sisätiloissa esimerkiksi kulttuuritilaisuuksissa.

– Tämä kohta ei enää vastaa sitä, mitä hallitus on tavoitellut, sanoo Henriksson STT:lle.

Muutostarpeen taustalla on Henrikssonin mukaan etenkin se, että rokotekattavuus koronavirusta vastaan on parantunut ja taudin leviämisriski siten pienentynyt.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tiedotti perjantaina, että se ei vielä lievennä Uudellamaalla voimassa olevia rajoituksia. Näin siitä huolimatta, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi viime viikolla ohjauskirjeen, jonka mukaan pienen riskin yleisötapahtumissa ei kiihtymis- ja leviämisalueillakaan edellytetä kahden metrin turvaväliä eikä yleisöä tarvitse lohkoa osiin.

Lakimuutoksen valmisteluvastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä, toteaa Henriksson.

– Käsitykseni on, että tästä (muutostarpeesta) on hallituksessa yksimielisyys, hän sanoo.

Henriksson lisää vielä, että tarvittava lakimuutos todennäköisesti ei ole lakiteknisesti yhtä työläs kuin esimerkiksi ne muutokset, joita tarvittaisiin koronapassin voimaan saattamiseksi.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan aiemmat koronarajoitukset pysyvät voimassa Uudellamaalla ja muulla sen toimialueella. Avin mukaan terveysturvallisten tapahtumien järjestämistä helpotetaan heti, kun se on mahdollista.

Aluehallintoylilääkäri Laura Nikusen mukaan Etelä-Suomen avissa toivotaan, että rajoituspäätöksiä voitaisiin viedä ohjauskirjeessä suositeltuun suuntaan. Tässä vaiheessa uusia päätöksiä ei kuitenkaan katsottu ajankohtaiseksi.

– Se ei tietenkään tarkoita, että olisimme eri linjalla ministeriön kanssa. Totta kai ministeriön tahtotila on, että epidemiologista tilannetta arvioidaan ja päätökset tehdään sen perusteella. Tämä on kuitenkin sen hybridistrategian henki ja tarkoitus, Nikunen kertoo.

Nykyiset rajoitukset ovat voimassa 12. syyskuuta asti. Nikunen arvioi, että uusia päätöksiä alueellisista rajoituksista tehtäisiin viimeistään syyskuun alussa, mutta tilannetta arvioidaan uudestaan tarvittaessa aikaisemminkin.

Myös Länsi- ja Sisä-Suomen avi päätti perjantaina leviämisvaiheessa olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kokoontumisrajoitusten jatkumisesta. Vaatimus turvaväleistä kuitenkin poistuu Pirkanmaalla sunnuntaina.

Lounais-Suomen avi päätti kumota kokoontumisrajoitukset ja lähikontaktien välttämisvelvoitteet kokonaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiireistä, vaikka molemmat alueet ovat vielä leviämisvaiheessa. Rajoitusten kumoaminen tuli voimaan heti perjantaina.

– Aluehallintovirastojen täytyy luonnollisesti soveltaa voimassa olevaa lakia, mutta nyt 58 d -pykälän tulkinta johtaa eri tulokseen eri puolella maata. Siksi tarvitsemme lakimuutoksen, sanoo oikeusministeri Henriksson.

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd.) ilmoitti perjantaina avustajansa välityksellä, että ei aio kommentoida asiaa STT:lle.

STM:n osastopäällikkö Satu Koskela kommentoi Etelä-Suomen avin päätöstä STT:lle sähköpostitse.

– Avi toimii harkintaa käyttäessään sen viranomaisroolin, lainsäädännön ja myös ohjauksen mukaisesti. Myönteistä on, että se kertoo helpottavansa terveysturvallisten tapahtumien järjestämistä heti kun se on tautilanteen kannalta mahdollista, arvioi Koskela.