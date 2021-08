Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Nyt väännetään poliisien resursseista – Kansalaisten odotukset on kuitenkin pystyttävä täyttämään

Poliisin resursseista eli suomeksi sanottuna siitä, kuinka paljon poliiseja Suomessa on, väännetään jälleen. Kun valtion ensi vuoden budjettia tehdään, tuntuu luonnolliselta, että jokainen menoerä on katsottava läpi. Kaikki asiat eivät ole yhtä tärkeitä eikä kaikkeen välttämättä riitä rahaa.

Maailma on monimutkainen paikka, jossa on monenlaisia uhkia. Rikollisuuskin muuttuu. Myös poliisien saatavuus eri puolilla Suomea vaihtelee. Harvaan asutuilla seuduilla poliisia saattaa joutua odottamaan pitkäänkin riippumatta siitä, millaisista tapauksesta on kysymys.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on muistuttanut useaan otteeseen, että hallitus on lisännyt Poliisin resursseja. Poliisien määrä onkin noussut viime vuosina, samoin määrärahat. Poliisin määrärahoista on noussut kysymyksiä ennen syyskuun budjettiriihtä. Valtiovarainministeriön ensi vuotta koskevassa ehdotuksessa poliisitoimen määrärahat olisivat laskemassa vajaat viisi miljoonaa euroa. Ohisalon puhe "teknisistä kohdennuksista" ei ole poistanut Poliisin huolta.

Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikön Kari Puolitaipaleen mukaan kehyspäätös ei mahdollista poliisin toimintakyvyn ylläpitämistä nykyisellä tasolla (KP 30.8.). Puolitaival uskoo, että säästöt koskisivat jokaista poliisilaitosta. Palkat ovat suurin menoerä, joten käytännössä säästöt täytyy hakea sieltä.

Samanaikaisesti poliisin pitää pystyä täyttämään kansalaisten ja yhteiskunnan odotukset. Säästöratkaisua voidaan hakea karsimalla kustannuksia esimerkiksi hallinnosta. Myös Poliisin toiminta on kammattu niin moneen kertaan, että sieltä tuskin löytyy kovin paljon hukkatöitä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.