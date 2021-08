Onni Puution kolumni: Laajempaa horisonttia

Kokkolan uusi kaupunginvaltuusto on jo työn touhussa ja syksy tekee tulemistaan. Vaasaan palaillut mies alkoi miettimään, mitä Kokkolassa voitaisiin kehittää. Hetkeksi on hyvä pysähtyä miettimään isompaa kuvaa.

Vaasassa on ihailtavaa kuinka kaupunki kehittyy ja miten uutta uskalletaan luoda. Viimeisimpänä esimerkkinä Aurora Botnia-laiva. Ympäristöystävällisyydellään erottuva risteilijä ihastuttaa ympäri maailmaa.

Hybridiareenan kaltaiset projektit ovat juuri niitä asioita, millä kehitystä ja kasvua luodaan. Jos kaupunki haluaa kehittyä on sen uskallettava investoida rohkeasti. Ei anneta muutoksen pelottaa.

Kokkolan ja Vaasan suurin ero on opiskelukulttuurissa. Vaasassa joka viides vastaantulija on opiskelija. Sitä kuinka paljon toimiva korkeakouluyhteisö kehittää kaupunkia on jopa vaikea kuvailla. Korkeakoulut tekevät paljon yhteistyötä yritysten ja eri toimijoiden kanssa ja luovat jatkuvasti jotain uutta kaupunkiin.

Kokkolan urheilussa paikallisten seurojen ongelmana on nuorten pelaajien puute. Oman juniorityön parhaat helmet lähtevät yleensä paikkakunnalta ja uusia on vaikea saada tilalle. Parhaassa iässä olevat pelaajat puuttuvat ja ne joudutaan hankkimaan muualta. Olemme aivan aallonharjalla siinä, onko Kokkola nuoria houkutteleva kaupunki. Opiskelu vaikuttaa tähän suuresti.

Enemmän nuorille suunnattu kaupunki elävöittäisi koko kaupunkia ja sitä niin hiljenevää keskustaa. Se potentiaali mikä menetetään, kun tulevaisuuden osaajat päästetään toisille paikkakunnille on valtava.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lasten monipuoliseen harrastamiseen panostaminen on myös yksi tekijä, joka maksaa kyllä itsensä takaisin. Se, miten esimerkiksi lapsien liikuntaan panostetaan Lohtajalla, on hienoa seurattavaa. Yhteishengellä ja talkoohommilla on rakennettu maakunnissa paljon hyvää.

Valtuuston yhteisen linjan muodostumista muun muassa suvaitsevaisuuden suhteen on mielenkiintoista jäädä seuraamaan. Päätöksenteossa se tulee näkymään varmasti. Ajankohtaisista asioista pitää käydä rakentavaa keskustelua, horisonttimme laajuus riippuu pitkälti siitä.

Kehityksen kannalta olemme monella tapaa oikealla suunnalla. Valtuustomme on edellistä nuorempi, naisia on saatu lisää ja kaupungin asukasluku lähestyy 50 tuhatta.

Viime vuonna kokkolalaiset äänestivät kehityksen kaupungin toiseksi tärkeimmäksi attribuutiksi. Kokkolaan ehkä joskus takaisin halajava jää innolla odottamaan, mihin suuntaan lähdetään liikkumaan.