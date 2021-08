Lukijan mielipide: Miksi uusia virkoja pelastustoimeen?

Viime aikoina on käyty keskustelua kahvipöydissä kuten myös mielipidekirjoituksissa siitä, miten pelastuslaitokselle esitetään neljän uuden viran perustamista. Keskustelua aiheesta on käyty myös meidän valtuustoryhmän sisällä, minkä vuoksi haluan tuoda esille muutamia pohdintoja ja näkökulmia. Henkilökohtaisesti haluan tuoda esiin kolme pointtia asian osalta.

Ensimmäinen pointti on, miten kyseiset virat näkyvät parempina palveluina kuntalaisille ja alueella toimiville yrityksille. Mikä on se lisäarvo, mitä alueelle näiden uusien virkojen osalta luodaan ja miten tämä lisäarvo on mitattavissa?

Toinen pointti on, miksi virkojen lisääminen halutaan tehdä juuri nyt, kun on tiedossa (uudet hyvinvointi-alueet), että iso osa pelastuslaitoksen vastuualueesta siirtyy Pohjanmaan maakunnan vastuulle. On vaikea nähdä, miten yksityisellä puolella menisi läpi esitys esimerkiksi toimitusjohtajalle, hallitukselle, saati osakkeenomistajille, jossa toimialajohtaja esittäisi toiminnan supistuessa neljän lisähenkilön palkkaamista.

Olen viime viikkoina päässyt pintapuolisesti tutustumaan kaupungin toimintaan enkä vielä tunne läheskään tarpeeksi hyvin kaikkia toimintoja. Olen kuitenkin tehnyt sellaisen havainnon, että yksityinen ja julkinen puoli tuntuvat liikkuvan eri suuntiin. Tällä tarkoitan hallinnon määrään lisäämistä. Kun yksityisellä puolella haetaan organisaatioiden sisällä olevan hallinnon keventämistä ja suoraviivaistamista, esimerkiksi digitalisaation sekä prosessien parantamisella, vaikuttaa julkinen puoli toimivan päinvastoin eli kasvattamalla hallintoa ja organisaatiota.

Ymmärrän toki, että eduskunnasta tulee paljon lakivelvoitteita jotka pakottavat kaupungit reagoimaan, mutta silti haluaisin nähdä, että tulevaisuudessa digitalisaatio ja prosessien parantaminen keventäisivät ja toisivat tehokkuutta myös julkishallintoon. Tämä mahdollistaisi kevyemmän hallintorakenteen ja resurssien lisäämisen "kentälle".

Sitten kolmanteen ja tärkeimpään pointtiin. Mikäli meillä on varaa perustaa uusia virkoja, onko pelastustoimi ensimmäinen kohde, johon varoja tulisi kohdentaa?

Tällä hetkellä esimerkiksi Kokkolan lapset ja nuoret saavat ainoastaan lakiin kirjatun minimimäärän tuntiopetusta kouluissa, minkä lisäksi koulupsykologeja on vain 1 noin 1200 opiskelijaa kohden. Raskaan koronajakson jälkeen on sekä valtakunnallisesti että paikallisesti havaittu paljon pahoinvointia nuorten keskuudessa, mistä syystä meidän kuntapäättäjien vastuulla on mielestäni auttaa heitä nyt.

Loppujen lopuksi nämä asiat ovat poliittisia arvovalintoja: haluammeko panostaa lapsiin ja nuoriin vai lisätä hallintoa supistuvalle toiminta-alueelle? Jokainen valtuutettu tehköön päätöksen omien arvojensa pohjalta.

Patrik Friis

Kokkolan Kokoomus