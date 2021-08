Lukijan mielipide: Lapset ensin – Asukas- ja eritoten lasten vanhempien osallistaminen niin Kalajoen kuin Himangan keskustan kiinteistöratkaisuihin on otettava mukaan

Edelleen ihmetyttää se, että Kalajoen kaupungin uusi hallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen Himangan varhaiskasvatustilaesitykseen. Suuri joukko vanhempia oli sitä toivonut ja se oli teknisen ja sivistys-lautakunnan päätösten mukainen. Satumajakan läheisyyteen esitettiin perustettavaksi siirrettävä päiväkoti. Vanhemmat eivät pyytäneet itselleen ja lapsilleen mitään ylellisyyttä, vaan sujuvaa, turvallista peruspalvelua.

Lisätilan tarve varhaiskasvatukselle ei ole syntynyt yksistään kaksivuotisen esikoulukokeilun vuoksi, vaan vuonna 1986 rakennettu Satumajakka on jo kauan kaivannut ajan vaatimusten mukaisesti yhtenäistä lisätilaa lasten toiminnalle sekä sisälle että ulos. Käyttöaste vuodessa on lähes sataprosenttinen. Se on toiminut viime vuosina kolmessa kiinteistössä ja nyt Himangan varhaiskasvatus toimii 4 kiinteistössä, joista kolme on kaupungin omistuksessa.

Viimeisin esitys varatiloista oli kompromissiksi tarkoitettu, toimia yksi vuosi Pahkalan koululla vuokralla ja sen aikana perustaa siirrettävä päiväkoti. Ratkaisuesitys oli edullinen, vajaat 1,5 miljoonaa. Samoihin aikoihin kauppakeskus Merran kaupungin osakkeiden myyntitulot 2 miljoonaa varattiin Marinaan. Kaupungin omistamat varhaiskasvatuskäyttöön otetut omakotitalokiinteistöt Satumajakan ulkopuolella voisi kaupunki myydä. Kaupungilla on omakoti- ja rivitalotontteja päiväkodin läheisyydessä. Oletettua varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta on olemassa.

Kaupunginhallitus voi ottaa asian uudelleen käsittelyyn. Esitetyn toimitilan ehtii vielä ensi syksyksi rakentaa. Varatilat Himangalle olisi ratkaistu edullisesti ainakin 10 vuodeksi. Tärkeintä olisi taata lapsille ja varhaiskasvatushenkilöstölle turvallinen hoito- ja opetuspäivä, kuulla lasten vanhempia, helpottaa heidän arkea, etteivät työpäivät venyisi lasten hoitojärjestelyjen vuoksi kohtuuttomiksi.

Nyt koottu palveluverkostotyöryhmä on virkamiehistä ja osasta luottamushenkilöitä koottu. Asukas- ja eritoten lasten vanhempien osallistaminen niin Kalajoen kuin Himangan keskustan kiinteistöratkaisuihin on otettava mukaan. Jo käydyissä keskusteluissa on saatu välttämättömästä lapsivaikutusten arvioinnista selviä tuloksia. Työryhmätyöskentelyyn ei tarvita kolmea vuotta.

Virkamiesten ja hallintoelinten ratkaisuissa on eläydyttävä asukkaiden elämäntilanteeseen. On ehdottoman tärkeää ja oikeudenmukaista, että kaupungin asukkaiden esittämät mielipiteet otetaan todesta eikä niitä karsita muiden kaupungin kehittämistoimien vuoksi. Ensimmäisenä odotamme, että hallintoelimet tekevät asukaslähtöisiä, eettisiä päätöksiä, joissa lasten, vanhusten sekä vammaisten olot ja palvelut on priorisoitu ensimmäisiksi.

Ei ole toivottavaa tehdä elitististä kaupunkia. Rakennetaan lapsiystävällinen asukastyytyväinen kotipaikka-kunta, jossa on hyvä tulevien lapsiperheiden elää ja jolla voi houkutella pysyviä uusia asukkaita.

Keskustelevaa, kunnioittavaa vuorovaikutusta toivoen

Kirsti Siljander

Kalajoki