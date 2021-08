Kauneusarvot keskiössä – Esa Tiaisen näyttely avautuu Galleria Artistassa Kokkolassa keskiviikkona



Galleria Artistassa Kokkolassa avautuu keskiviikkona taiteilija Esa Tiaisen laaja näyttely. Esillä on yli 50 teosta. Suurin osa on akvarelleja, mutta mukana on myös muutamia öljymaalauksia ja guassitöitä.