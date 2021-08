Haapajärvinen Heini Perälä suunnitteli Pomona-sukat ja puhalluskuppisukat Novitan ja Arabian sukkalehteen – Syksyn suurin yllätys on vielä tulossa Amerikasta: "Tähänastisen työelämäni ja yrittäjyyteni upein juttu"



Uudessa Novita x Arabia -sukkalehdessä on mukana kaksi haapajärvisen Heini Perälän suunnittelemaa sukkamallia. Käsityöyrittäjä on erittäin onnellinen yhteydenotosta ja lehden Arabia-teemasta, sillä hän on aina ihaillut suuresti sekä Novitaa että Arabiaa.