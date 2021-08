Kallion karmeat tartuntaluvut viikonlopulta laantumaan päin, tilanne silti yhä huolestuttava – "Täyden rokotussarjan saanut on sairastunut käytännössä vain silloin, kun altistumisaika on pitkä", ylilääkäri kertoo jäljityshavainnoista

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella todettiin maanantaina yksi uusi koronavirustartunta, joka tuli Ylivieskaan. Tiistaina uusia tartuntoja on todettu Nivalassa kolme. Nivalan koronatilanne on yhä huolestuttava, ja tartuntojen määrän odotetaan kasvavan, mikäli karanteenissa olevat alkavat oireilla.

Viikonloppuna Kallion toimialueella eli Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa todettiin 21 tartuntaa. Altistuskaranteenissa on satoja ihmisiä.

Kallio muistuttaa tiedotteessaan, että lievissäkään hengitystieinfektion oireissa ei pidä mennä varhaiskasvatukseen, kouluun, töihin, kyläilemään, asioille tai harrastuksiin. Jos tunnet olosi sairaaksi, vältä kodin ulkopuolisia kontakteja ja hakeudu koronanäytteenottoon. Pysy omaehtoisessa karanteenissa myös testitulosta odottaessasi.

Koronatartunnalta voi suojautua käyttämällä maskia ja huolehtimalla hyvästä käsihygieniasta. Koronarokotus suojaa tehokkaasti koronatartunnan vaikealta muodota, ja rokotetut välttävät koronatartunnan rokottamattomia todennäköisemmin.

– Tartunnanjäljityksessä tekemiemme havaintojen perusteella kaksi rokoteannosta ottanut ei ole saanut koronatartuntaa satunnaisessa kohtaamisessa. Täyden rokotussarjan saanut on sairastunut käytännössä vain silloin, kun altistumisaika on pitkä, eli kun on asuttu samassa taloudessa sairastuneen kanssa, kertoo Kallion johtava ylilääkäri Risto Olli tiedotteessa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Jos rokotettu saa koronatartunnan, sairaus on usein myös hyvin lieväoireinen.

– Maskin käyttö ja rokotteiden ottaminen ovat toimiva yhdistelmä taudilta suojautumisessa. Kahdesti rokotettu ja maskia käyttänyt välttää myös altistuskaranteenin, ellei altistusaika ole erityisen pitkä, Olli jatkaa.

Rokotuksen ottamisesta on huolehdittava itse. Koronarokotuksen voi käydä ottamassa ilman ajanvarausta tiistaina Alavieskassa ja Ylivieskassa kello 15–18 ja Nivalassa torstaina 2.9. kello 12–16. Vastedes rokottaminen siirtyy entistä enemmän toimimaan ilman ajanvarausta.

Koronarokotuksia annetaan kaikille 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Koronarokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.