Lukijan mielipide: Miten Suomen talous selviytyy tulevasta syksystä? – On jännää seurata Tv-keskustelua, kun viisaat pohtivat tätä mistä tämä kriisi johtuu

Kuluva vuosi on tähän asti ollut varsin poikkeuksellinen. Äkillinen kriisi korona ja sen myötä seurannut taloudellinen ahdinko, sekä henkisiäkin voimavaroja koetellut tilanne ovat saaneet totutun elämänmenon järkkymään.

Asiat eivät olletkaan itsestään selvyyksiä. Äkisti onkin pitänyt hyväksyä ihmisen viisaan elämän tapa. Moni asia on muuttunut. Tämä ihmiset yllättänyt kriisiaika on nostanut asiantuntijat toisensa jälkeen parrasvaloihin. Valitettavasti kaikki asiantuntijat ovat pahasti eksyksissä, eivät tiedä totuutta mistä tämä kriisi johtuu.

On jännää seurata Tv-keskustelua, kun viisaat pohtivat tätä mistä tämä kriisi johtuu. Yksikään ei ole vahingossakaan sanonut totuutta.

Raamattu tietää totuuden, että kun Jumalan Sana poljetaan alas, niin tulee Jumalan tuomiot kansakuntien ylle. Kaikki sananjulistajat tietävät tosiasiat, mutta he eivät uskalla kertoa totuutta, koska pelkäävät leimaantumista.

Kouluissa on lopetettu aamuhartaudet niinkuin ennen oli eli ruokasiunaus ennenuin saatiin ruispuuroa. Nykyaikana on kaikki muuttunut, kun Raamatun totuutta ei hyväksytä.

Raamatussa on koko totuus, joka toteutuu. Se on annettu ihmiskunnalle ohjeeksi tulla ja noudattaa sitä. Miten Suomen talous selviytyy tulevana syksynä? Jumalaton meno jatkuu ja korona jatkuu. On aika pyytää Jumalalta armahdusta Suomen kansan puolesta.