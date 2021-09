Heikki Kossi ja Jan Forsström palkittiin Red Carpet -elokuvafestareilla Hyvinkäällä

Hyvinkäällä, Red Carpet -elokuvafestivaalilla jaettiin 10 tunnustusta kotimaisen elokuvan tekijöille.

Heikki Kossi sai Suomi maailmankartalle -tunnustuksen. Perusteluissa todetaan seuraavaa: ”Tunnustuksen saaja on tehnyt foley-äänet yli 400:n elokuvaan ja luo ehdottomasti yhtä maamme kansainvälisintä elokuvauraa. Viimeistään mukanaolo tänä vuonna äänisuunnittelusta Oscarin voittaneen The Sound Of Metal- elokuvan ääniryhmässä foley-artistina singauttaa hänet kansainväliseen tähtikaartiin.

Kokkolasta käsin Suomessa ja maailmalla operoiva ammattilainen on työllään nostanut äänen arvostusta ja osoittanut että persoonallinen, eläytymiskykyinen ja laadukas työ on mahdollista viedä Suomesta kansainvälisiin tuotantoihin. Hänen rohkea ja taidokas työnsä raivaa tilaa alan kansaivälistymiselle upealla tavalla ja luo uskoa suomalaisten mahdollisuuksiin toimia kovatasoisissa työryhmissä missä päin maailmaa tahansa.”

Jan Forsström. Stefan Bremer

Kirkastaja-tunnustus myönnettiin kokkolalaislähtöiselle Jan Forsströmille. Perusteluissa todettiin näin: ”Tunnustuksen saaja on paitsi käsikirjoittaja, ohjaaja, kirjailija ja leikkaaja, myös dramaturgi, käsikirjoitus- ja leikkauskonsultti sekä musiikkisuunnittelija. Tänään haluamme palkita häntä juuri jälkimmäisestä listasta – siitä merkittävästä työstä, jota hän tekee useiden käsikirjoittajien ja ohjaajien kanssa, ja jonka merkitystä harva edes alalla tietää, saati katsomoissa.

Vaikka elokuvia tehdään yhdessä, se ei kaikissa vaiheissa tunnu siltä kirjoittajasta, joka kamppailee käsikirjoituksen kanssa, tai ohjaajasta, joka hikoilee leikkauskopissa. Kommentteja saa kyllä liikaakin, mutta usein ne ovat keskenään ristiriitaisia. Hänellä on kyky auttaa selvittämään, mitä elokuvaa eksynytkin käsikirjoittaja ja myöhemmin ohjaaja on tekemässä – siksi hänen kommenteistaan on myös yleensä eniten hyötyä. Ne kirkastavat tekijöiden vision.”

Red Carpet -tunnustukset jaetaan suomalaisen elokuvan tekijöille ja vaikuttajille, jotka kehittävät ja vievät eteenpäin kotimaista elokuva-alaa. Tunnustuksien toisena tarkoituksena on nostaa esiin ja palkita henkilöitä sekä tahoja, jotka ovat jääneet ilman ansaitsemaansa huomiota.