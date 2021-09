Koronatartunnoissa jälleen iso nousu Kala- ja Pyhäjokilaaksossa – Nivalassa kuusi uutta tartuntaa

Koronatartuntojen määrä ryöpsähti jälleen suureksi Kala- ja Pyhäjokilaakson kunnissa, kun THL päivitti tiedot kuluneen vuorokauden ajalta puoliltapäivin. Nivalan koronatilanne ei ota talttuakseen, sillä uusia tartuntoja kirjattiin kuusi.

Haapajärvellä ja Haapavedellä uusia tartuntoja ilmaantui molemmissa kolme, Ylivieskassa kaksi ja Pyhäjoella yksi.

Koko Pohjois-Pohjanmaalla uusien tartuntojen määrä on 45, joista 216 on Oulussa. Myös Kempeleeseen kirjattiin suuri määrä uusia tartuntoja eli kahdeksan.

Nivalan ilmaantuvuusluku kahdelta viimeiseltä viikolta on noussut 637,7 tartuntaan 100 000 asukasta kohti. Uusia tapauksia on kahden viikon ajalta peräti 67, kun koko epidemian aikana Nivalaan on kirjattu 123 tartuntaa.

Esimerkiksi Helsingissä ilmaantuvuusluku on hieman alle 300. Oulussa ilmaantuvuusluku on painunut 135,4:ään. Ylivieskassa ilmaantuvuus on 182,8 tartuntaa 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana.