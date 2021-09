Lukijan mielipide: Millainen on Kallion uusi yksilöjaosto?

Kuntavaalien jälkeen on jäsenten valinta mm. eri lautakuntin ja Kallion yhtymähallitukseen. Itseäni kiinnostaa kovasti, millainen on Kallion yhtymähallitus ja erityisesti se, millaisen yksilöjaoston yhtymähallitus valitsee.

Yksilöjaosto ratkaisee sote-sektorilla virkamiesten yksilöpäätöksistä tehtyjä oikaisuvaatimuksia. Ne ovat ihmisten arkielämään liittyviä tärkeitä asioita, esim. toteutuuko vammaispalvelulain mukaiset oikeudet vai ei. Kyse on tavanomaisesti elämän sujumisesta, pärjäämisestä, mielenterveydestä jne. Hyvin monet asiat ja ulottuvuudet kietoutuvat näiden päätösten ympärille. Lainvastaisen tai muuten ”pieleen ”menneen päätöksen seuraukset ihmisen elämässä jäävät kytemään ja vaikuttamaan jopa vuosiksi hankaloittaen elämää.

Se, keitä tällaisessa jaostossa istuu, ei ole todellakaan samantekevää. Ei ole myös samantekevää millaisella toimintamallilla ja moraalilla tämä jaosto toimii.

Tuo yksilöjaoston toiminta on ollut siitä kummallista, että siellä oikaisuvaatimuksia ei hyväksytä: virkamiesten päätöksiä ei muuteta. Mistä tämä johtuu?

Luottamushenkilön tehtävä on vastuullinen tutkijan tehtävä, ei teatteriesiintyjä ja esitysten leimaaja. Minua on suuresti hämmästyttänyt se, että Kallion yksilöjaostoon on valittu kaudesta toiseen samoja jäseniä (kaksi jäsentä neljästä samoja 12 vuotta). Miksi näin? Tähän en ole saanut vastausta. Onko näin, että nimenomaan tuohon jaostoon ei kuntapoliitikoilla ole ollut uskallusta lähteä? Pelottaako tiedon saannin vaikeus? Arveluttaako oma osaaminen ja ymmärtäminen? Pitääkö rankkoja päätöksiä tehdä ilman kunnon tukea?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Olen vakuuttunut siitä, että yksilöjaostossa tarvitaan puolueeton lainsäädännön asiantuntija (lakimies) jokaisessa jaoston kokouksessa ohjaajana. Usein erittäin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohtalo ei pidä keikkua epävarmoissa käsissä nopeassa liukuhihnakäsittelyssä.

Itse en voisi kuvitellakaan, että ilman em. tukea lähtisin tuohon jaostoon päättäjäksi.

On tiedossa kunta, jossa em. lakiasiantuntija on kyseisessä lautakunnassa päättäjien tukena. On aivan todennäköistä, että Suomessa on kuntia, joissa asia on hoidettu em. tavalla asiallisesti ja luotettavasti. Sehän on valtavan suuri ero kuntalaisten ja luottamushenkilöiden kannalta, kun toisessa kunnassa lautakunnan jäsenet saavat paljon asiantuntijatukea ja toisessa kunnassa eivät saa. Kuntalaisen oikeusturvaan vaikuttaa näin asuinkunta.

Voin kysyä, onko se ylipäätään edes eettisesti hyväksyttävää, että tuollaiseen lautakuntaan laitetaan kuntapoliitikot tekemään rankkoja päätöksiä ja vielä ilman kunnollista, riippumatonta asiantuntijatukea? Minusta on kohtuutonta ja epäeettistä.

Odotan, että Kallion uusi yhtymähallitus ei lakaise em. asioita maton alle vaan nostaa ne pöydälle, ei vain keskusteltavaksi, vaan korjattavaksi ja uudistettavaksi.

Marja-Terttu Nuolioja

Nivala