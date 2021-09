Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Tyypillinen hilloviini Chilestä – Toro de Piedra vaatii pihviä tai jotain muuta punaista lihaa grillistä ja on melkoisen yliviritetty tapaus

Viiniarvio

Toro de Piedra Gran Reserva Carignan 2019, Chile, 14,75 €

Yritetään nyt taas. Koetan käsitellä suhtautumistani ja ennakkoluulojani chileläisiä punaviinejä kohtaan mahdollisimman neutraalisti ja pillastumatta. Toro de Piedra on sentään huomioitu meillä kunniamaininnalla 'vuoden viini' -kisassa tänä vuonna ja on vielä Carignan rypäleestä tehty. Siinä on kiinnostavia piirteitä riittävästi.

Kun nenän laittaa lasin sisälle, niin vastassa on heti sitä samaa Chilen aromia, mitä löytyy useimmista Chilen punaviineistä, rypäleestä riippumatta. Paahteista hilloisuutta, kypsää mustaherukkaa ja kirsikkaa, makeutta vaikka muille jakaa. Onhan tuoksu älyttömän runsas, mutta silti samalla tusinatavaraa ja persoonaton.

Myös maku on erittäin runsas, marjaisa ja intensiivinen. Se puskee grillatusta kanasta läpi jyrän lailla, mutta ronskisti maustetut lampaankyljykset sentään jo kestävät sitä. Luulisin, että chileläisten viinien ystävät ovat haltioissaan tästä, mutta joudun edelleen olemaan tyly. Nämä turboahdetut ja ylituotetut, makeutetut punaviinit ovat hyvin kaukana siitä, mitä vastaavat Euroopassa samasta rypäleestä tehdyt ovat. Toro de Piedra vaatii pihviä tai jotain muuta punaista lihaa grillistä ja on melkoisen yliviritetty tapaus. Ei teknisesti huono, mutta ei yhtään minun makuun.