Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yrittäjät ja kunta tarvitsevat toisiaan – Näkyvä esimerkki Ylivieskan ja yrittäjäyhdistyksen yhteistyöstä on Kauppojen yö ja perjantaina paljastettava patsas

Koronakausi on hiljentänyt kaupantekoa ja ihmisten liikkumista, mutta syksyllä viritellään jälleen ostosintoa. Ylivieskassa yrittäjäyhdistys järjestää jo perinteeksi muodostuneen Kauppojen yö -tapahtuman perjantaina. Se on monelle paikalliselle yritykselle tärkeä kauppamahdollisuus ja ihmisille tilaisuus viettää mukavaa vapaa-aikaa.

Tuttuun tapaan tapahtumassa paikalliset kaupat ovat auki jopa puoleen yöhön saakka. Osana perjantaita on elävää musiikkia, ruokaa ja myyntikojujen tarjontaa. Tapahtuma on myös näkyvä esimerkki kaupungin ja yrittäjien yhteistyöstä.

Ylivieskaan kauppatapahtuma vetää ihmisiä laajasti koko seudulta. Mahdollisesti suuren väkimäärän vuoksi poliisi varautuu tälläkin kertaa näkymään yössä. Aiempien vuosien tapaan nuoriso todennäköisesti kokoontuu kauppatapahtuman houkuttelemana. Valvonnalla poliisi haluaa ehkäistä rikosten ja häiriöiden syntymistä. Vanhemmilta toivotaan yhteistyötä ja sitä, että he kävisivät nuorison kanssa läpi illanvieton säännöt. Lisäksi nuorisopalvelut on paikalla neuvomassa ja auttamassa nuoria.

Korona asettaa omat rajoituksensa perjantaina, mutta yrittäjät luonnollisesti toivovat, että ihmiset lähtisivät liikkeelle. Kun viranomaisten mukaa tapahtuma voidaan järjestää terveysturvallisesti, on jokaisen vastuulla toimia ohjeiden mukaan. Tapahtumassa on vahva maskisuositus, kojuissa on käsidesiä ja keskustan sekä Savarin väliä kulkevassa bussissa on maskipakko.

Tänä vuonna Kauppojen yöhön sisältyy myös ekstraohjelmaa. Perjantaina paljastetaan Savontien ja Ouluntien liikenneympyrään suunniteltu Y-Patsas, joka symboloi kaupungin ja yrittäjien tiivistä yhteistyötä. Yrittäjäyhdistyksen mukaan se on näyte ylivieskalaisesta osaamisesta, kaupungin yrittäjämyönteisyydestä ja yrittäjäjärjestön halusta luoda yrittäjäystävällistä ilmapiiriä. Ylivieskassa on monta esimerkkiä siitä, että kyse ei ole vain kauniista juhlapuheista. Yrittäjät ja kunta tarvitsevat toisiaan jokaisessa kunnassa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolassa Kauppojen yötä vietetään viikon kuluttua.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.