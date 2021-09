ABBA julkaisi juuri kaksi uutta kappaletta: Marraskuussa luvassa uusi albumi ja ensi vuonna järjestetään konsertti – kuuntele uudet kappaleet

Ruotsalainen pop-yhtye ABBA palaa julkisuuteen 40 vuoden jälkeen täysin uudella musiikilla. Voyage-albumi julkaistaan 5. marraskuuta.

ABBA kertoi torstaina tulevasta albumistaan sekä massiivisesta ABBA VOYAGE -konsertista, joka järjestetään ensi vuoden toukokuussa Lontoossa.

Julkistus tapahtui YouTube-livestreamin välityksellä Tukholman Gröna Lundista, jossa Benny ja Björn jakoivat uutiset koko maailmalle.

Abba on tehnyt tähän mennessä uransa aikana kahdeksan albumia ja yli 40 singleä. Yhtye ilmoitti vuonna 1982 jäävänsä määrittelemättömän pituiselle tauolle, mutta ei sen jälkeen palannut yhteen ennen tätä.

Yhtyeen albumeja on myyty aikojen saatossa yli 400 miljoonaa.

Ensisoittonsa sai kaksi uutta kappaletta I Still Have Faith In You sekä Don’t Shut Me Down.

Don’t Shut Me Down on kuunneltavissa tästä.

I Still Have Faith In You -singlen musiikkivideo on katsottavissa tästä