Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kekkoskauden vaaran vuodet

Nyrkki 2. Ohjaus AJ Annila. Elisa Viihde Viaplay ma 6.9.

Käsikirjoittajat Katri ja Kirsti Manninen ovat ottaneet vapauksia Suomen historian suhteen. Fiktiossa ei olekaan mitään pahaa. Niin elokuva Once Upon a Time in Hollywood kuin tv-sarja The Underground Railroad osoittavat vaihtoehtohistoriikin onnistuvan joskus paremmin kuin faktoille uskollisen tarinan aikakauden kuvaamisessa nykynäkökulmasta. Nyrkin toisen kauden kapinallinen Vihan veljet on ollut olemassa. Ja Etsivässä Keskuspoliisissa Urho Kekkonen esitti itse sekä hyvää että pahaa poliisia: saunotti ja nyrkitti kuulusteltavia. Presidentin häikäilemättömyydellä on tosipohjaa.

Nyrkki näyttää vakuuttavammalta kuin aiemmin. Ensikaudella eivät pahvikulissit vavisseet, uskottavuus kyllä. Nyt miljööt ja yksityiskohdat viehättävät. Vakoilumenetelmät tuovat kiehtovan lisän tarinaan, jossa voisi olla enemmänkin vetoa.

Presidenttikausi 1956 alkaa suurlakolla. Nyrkki löytää Suur-Suomen kartan ja valmiin hyökkäyssuunnitelman. Helena (Emmi Parviainen) tutkii juuriaan. Oliko Yrjö (Hannu-Pekka Björkman) sekaantunut äidin tuomioon desanttina? Ryhmä kokee pahan menetyksenkin miesvahvuuteensa. Vihan veljet kerää kannattajia ja Olavi (Sampo Sarkola) soluttautuu liikkeeseen. Aune (Katja Küttner) käy omalle kostoretkelleen.

Jessica Grabowskylla on epäkiitollisin rooli Tabe Slioorin kuvitteellisena versiona. Mata Harin glamouria tavoitellaan yritteliäästi. Emmi Parviaisen Helenan pitäisi olla sarjan sydän, mutta hiiviskely arkistossa ja tunkeutuminen yksityiskotiin käyvät niin helposti, ettei jännitystä synny, samaistumisesta puhumattakaan. Bravuuriksi rakennettu taistelukohtaus seurapiirijuhlissa horjuu leikkisyyden ja kömpelyyden rajoilla. Maski- ja peruukkishow ylittää ne.

Björkman puskee kuin härkä ja pitää sarjaa pystyssä. Vakuuttavin rooli, sellainen, josta haluaisi tietää enemmän, on Sampo Sarkolalla. Olavi tuntuu todelliselta, mahdolliselta vaaran vuosien ihmiseltä.