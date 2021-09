Euroopan unionissa, komissiossa, suunnitellaan rajoittaa metsien käyttöä euroalueen eri maissa, niin myöskin Suomessa. Suunnitelmissa on mm. suojella metsäpinta-alasta 30 %, 10 % tiukalla vaatimuksella, jonka Suomi on täyttänyt ja 20 % väljemmällä vaatimuksella, jota vaaditaan täytettäväksi.

Mistä johtuu Euroopan Unionissa kiinnostus Suomen metsiä kohtaan?

Suomen metsiä on hoidettu yksityismetsälakien ja säännösten mukaisesti ja saatu oikein suoritetuilla toimenpiteillä hyvät kasvavat metsät ja suuret hiilinielut.

Metsien käytön seurantaa ja ohjeistusta löytyy aina vuodelta 1647, jolloin tehtiin laki hillitsemään metsien väärälaista käyttöä.

Vuonna 1919–1922 on Suomessa aloitettu metsien inventointi ja vuonna 1928 hyväksytty metsälaki kielsi metsien hävittämisen ja samassa laissa velvoitettiin mm. metsien uudistus. Metsälakiin on tehty muutoksia useita kertoja, viimeksi 2014, joka muutos tuli voimaan vuoden 2015 alussa.

Tähän lakiin olisi tehtävä kolme muutosta: Ns. jatkuvan kasvatuksen hakkuu mahdollisuus olisi poistettava, avohakkuita saa tehdä vain kohteissa missä puuston ikä on 70-100 vuotta ja kasvu on pysähtynyt, tai vähentynyt merkittävästi. Lisäksi avohakkuu alueen koko pitäisi olla vähintään 0.5 ha

Suomessa on käytössä kaksi metsäsertifiointijärjestelmää PEFC ja FSC, jotka osoittavat kuluttajalle, että metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi. Suomen metsistä 90 % on PEFC sertifioituja ja 10 % FSC sertifioituja ja Suomi on huolehtinut myöskin Venäjältä tuotujen puuerien sertifioinnista.

Miten Suomen metsiä on hoidettu: metsän uudistus on toteutettu silloin, kun on todettu, että metsän kasvu on päättynyt ja ikä on ollut 70-100 vuotta, tai kun puusto on vajaatuottoinen.

Hakkuun jälkeen uuden metsän aikaansaamiseksi on lain velvoittamana viimeistään kahden vuoden kuluessa tehty istutus tai kylvö, siemenpuiden kautta uuden metsän saaminen on myöskin hyväksytty. Uuden metsän aikaansaaminen on tarkastuksin varmistettu.

Taimikon hoito on toteutettu taimikon ollessa noin 0.8-1.2 metrin mittainen. Seuraava vaihe on nuoren metsän harvennus. Harvennushakkuita voidaan tehdä useita, tarkoituksena aina, että metsän latvusto on hyvässä kunnossa. Menettelytavat on erilaiset eri metsäpohjilla.

Voidaan toteuttaa vielä väljennys jolla toimenpiteellä saadaan latvusto pysymään elinvoimaisena.

Metsien hyvä hoito ja oikea riittävä käyttö varmistavat suuret hiilinielut ja tämän toivoisi myöskin komission ja Suomen hallituksen jäsenten ymmärtävän ennen kuin tekevät päätöksiä, rajoittaa metsien käyttöä.

Jos metsien käyttöä rajoitetaan, mielenkiinto metsien hoitoon vähenee ja metsätalouteen tuleen sekavuutta ja hallittavuus heikkenee. Siitä seuraa teollisuuden puunsaannin epävarmuus, metsäteollisuuden investointien väheneminen ja työllisyyden heikkeneminen.

Mitä tapahtuu hoitamattomassa metsässä, metsälössä: Hoitamaton taimikko alkaa kärsiä muutamassa vuodessa. Ikääntyneissä metsissä on nähtävissä selvästi, puulajista riippuen oksiston pienenemistä vuosien kuluessa. Pitää nähdä, että on kysymys elävästä puustosta ja, että mikäli sitä ei hoideta puusto näivettyy ja samaa tahtia myöskin hiilinielu pienenee.

Suomen metsissä on hyvän hoidon ja järkevän käytön kautta saatu suuret hiilinielut ja kun annetaan käytön ja hoidon pysyä suomalaisten metsäasiantuntijoiden käsissä voidaan luottaa hyvään kehitykseen hiilinielun ja metsien monimuotoisuuden kehityksessä.

Suomen metsissä on paljon hoitoa vaativia kohteita, taimikoissa, nuorissa ja varttuneimmissa metsissä. Voi vain arvailla kuin suuret mahdollisuudet Suomen metsissä on hiilinielun kasvattamiseen ja puun tuoton lisäämiseen, kun kaikki hoitotoimenpiteet toteutetaan ajallaan, eikä metsien järkevää käyttöä rajoiteta.