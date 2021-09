Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa Emmy-ehdokas Heikki Kossi – Elokuva-arvostelussa nuorison oma 50 Shades of Gray

Kino-Keskipohjanmaan videoblogin erikoishaastattelussa Emmy-ehdokas Heikki Kossi kertoo työstään niin Oscar-voittaja Barry Jenkinsin sarjassa kuin Juho Kuosmasen Cannes-voittajassa Hytti nro 6. Foley-guru sanoo, ettei ole vielä ehtinyt viettämään apurahakauttaan, niin kiireisinä äänityöt ovat pitäneet, myös korona-ajan viivästyksistä johtuen.

After We Fell. Ohjaus Castille Landon Anna Toddin romaanista. Käsikirjoitus Sharon Soboil. Kuvaus Rob Givens, Joshua Rise. Pääosissa Josephine Langford ja Hero Tiffin Fiennes. 99 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★★

”I love you”, sanoo Tessa. ”I love you too”, vastaa Hardin. Tyttö huomauttaa pojalle, ettei saa sanoa ”too”. Tessa on oikeassa. Jos sanoo toiselle, että rakastaa, tai toivottaa muuta, siihen ei vastata ”samoin”. Se on myötäilyä, eikä sitouta sanojaansa.

Edellinen opetus on After-elokuvasarjan paras, mutta ainoa. Kolmas osa, After We Fell, on myyntimenestyksen heikoin eikä se seiso omilla jaloillaan. Harmillista. Toinen jakso, After We Collided (2020), sentään paransi vaisusta aloituksesta After (2019). Voivatko neljäs ja viides filmi koota kertomusta yhtenäisemmäksi? Nyt tarinaa on katkottu mielivaltaisesti ajattelematta teoskokonaisuutta. After-saaga Tessasta ja Hardinista on kuin halpaa tv-sarjaa.

Käsikirjoittajia ja ohjaajia ei pidä päästää pälkähästä. Juurisyy löytynee silti Anna Toddin romaaneista. Kirjailija halusi alun perin luoda fanifiktiota. One Direction -yhtyeen Harry Styles toimi mallina Hardinin hahmolle. Loppu on historiaa, pienellä kirjaimella. Todd itkee matkalla pankkiin lukiessaan kritiikkejä alistavan suhteen romantisoinnista, heikosta luonnekehittelystä ja tyylitajun puutteesta.

Kolme elokuvaa katsottuani voin vain yhtyä moitteisiin. Juoni ja kerronta poukkoilevat holtittomasti. Käänteitä keksitään hihasta ennen kuin aiempi on ehditty käsitellä. Tämä saattaisi pitää katsojan varpaillaan ja estää ikävystymisen. Valitettavasti Tessan ja Hardinin vaiheet, ihastumiset ja vihastumiset, loukkaantumiset, väärinkäsitykset ja anteeksiannot, toistuvat samankaltaisina loppuun saakka.

Sarjan alussa parin rakastumista heräteltiin yhteisellä kirjallisuuden harrastuksella. Shakespearen, Jane Austenin ja Emily Brontën lempiväiset toimivat esikuvina, kuten elokuvissa usein aiemmin. Pitkiä pätkiä kaunokirjallisuutta kuultiin repliikkeinä. Mutta tunnollinen Tessa on melko kaukana Humisevan harjun tulisesta Cathystä. Eikä Hardinistakaan ole Heathcliffiksi. Jurottava nuorimies muistuttaa pikkupoikaa, jonka oikkuihin kypsempi Tessa yrittää turhaan sopeutua.

Vika ei ole näyttelijöissä. Josephine Langford herättää kiinnostuksen Tessana. Roger Kumblen ohjaama After We Collided onnistui mukavasti kuvatessaan nuoren naisen tasapainoilua työn, opiskelun ja hankalan romanssin välillä. Collided toi sarjaan tervetullutta komediaa, kun Tessa tutustui työpaikalla kunnolliseen ja hauskaan, mutta pidättyvään pukumieheen nimeltä Trevor (Dylan Sprouse). Kilpakosija-asetelmasta ei viritetty sen ihmeempää, eikä Trevoria edes nähdä After We Fellissä.

Hero Tiffin Fiennesin hienostunut brittiläisyys on virkistävä ristiriita tatuoidun pahan pojan leimassa, mutta Hardin ei roolina haasta esittäjän selvää potentiaalia. Lahjakkaat näyttelijät ovat joutuneet After-konseptin ansaan. Julisteet huokuvat hikistä erotiikkaa ja rakastelukohtaukset äityvät varsinkin kolmannessa elokuvassa ohjelmallisiksi. Jenny Gagen ohjaamassa aloituksessa After ensisuudelmaan kesti puoli tuntia ja pitemmälle mentiin vasta tunnin kohdalla. (Arvostelijoilla on sekuntikello tätä varten.) Jännite suhteessa säilyi. Collided ja After We Fell sijoittavat rakastelut säännöllisin välein, mikä tuntuu laskelmoidulta. After onkin nuorille suunnattu 50 Shades of Gray. Langfordia ja Fiennesiä käy sääliksi urheilusuorituksia seuratessa. Muuta kun ei juuri ole tarjolla. Vastuullisuus sentään muistetaan. Kondomia käytetään, katumuspillerit hankitaan ja ehkäisystä puhutaan suhteen vakiintuessa.

Huolimattomuuden vaikutelmaa lisää kolmen keskeisen roolin esittäjän vaihtuminen. Liikaa luotetaan cliffhangeriin, kun ainoa hyvä kohtaus tulee lopussa. Hardin kuulee oikeasta taustastaan ja katsojakin herää. Pystymme viimein myötäelämään itsekeskeiseltä vaikuttaneen nuorukaisen tuskan.