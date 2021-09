Minna Mustosen äänikolumni: Älä dissaa mummoa

Mistä lienee johtuu, että viime aikoina olen törmännyt meitä mummoja aliarvioiviin lausahduksiin?

Eipäs sillä, me mummut kestämme kyllä. Me tiedämme, että ikääntyminen on armollista, se osuu meistä jokaiseen.

Päivänä eräänä näin nuoren ystäväiseni somepostauksen, missä hän aprikoi uuden asuntonsa sisustamista. Kysymys kuului: Voiko laittaa kukkia ja pitsejä, vai onko se liian mummoa? Kommenttikentässä useat totesivat, pitsienkin olevan ok, kunhan ei ala kämppä mummolta tuoksahtamaan.

Jokunen aika sitten kirpputorilla kuljeskellessa korvaani tarttui kahden nuoren naisen sanailu:

"Miten kiva villatakki, mutta hei, onko liian mummoa?"

" On tommonen mummotakki, älä ota sitä", vastasi toinen neitokaisista naureskellen.

Uteliaisuuttani siirryin katsomaan mummoksi mainittua neuletta. Kyllä, se oli oikein ainakin tämän mummon makuun. Nappasin neljän euron sinapinkeltaisen villatakin itselleni.

Äkkinäinen voisi tehdä päätelmän, että me mummot pukeudumme rumiin vaatteisiin, ainakin alusvaatteemme ovat järkyttävän isoja ja vähintäänkin virttyneen beesin värisiä. Meidän mummojen sisustustyyli on tunkkainen ja vanhanaikainen, emmekä me osaa seinillemme laittaa kuin tekemiämme ristipistokukkasia. Ja me mummot haisemme joltakin pahalta tai vähintään Mynthonilta ja kamferintipoilta.

Voin näin mummona raottaa salaisuuden verhoa: Me mummot olemme jokainen omanlaisiamme.

Meistä osa kuuntelee humppaa, osa punkkia ja osa jotakin siltä väliltä, osa meistä on tatuoituja ja osa ihan luonnonlapsia. Me mummot saatamme herkästi herkistyä itkuun, mutta me osaamme myös nauraa, niin että henki salpautuu. Me mummot pidämme auringonpaisteesta ja kuutamoöistä. Meistä osa ajaa prätkällä, osa potkuttelee potkukelkalla ja osa juoksee trikoohousuissa.

Siihen tabu-osastoon: Mummot ja seksi.

Uskokaa tai älkää, vaikka nuori väki kuvittelee keksineensä seksin, niin mummot keksi sen ensin. Havaintoni mukaan, suurin osa mummoista harrastaa seksiä vaarien kanssa tai samanhenkisten mummojen.

Älkää hyvät nuoret aliarvioiko meitä mummoja!

Emmehän me mummot ole sen kummempia, kuin ajan patinoimia tyttösiä.

Edelleen me kuljemme pää täynnä haaveita ja unelmia, siitäkin huolimatta, että edessämme on vähemmän elämää kuin takanamme.