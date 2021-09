Vainajan mukaan pehmolelu tai erään kasvin oksa, tapoja on monia – Nivalalaisilla Riitta ja Reijo Laurilalla on elämänuran mittainen kokemus hautajaisista: "Arkkuun laittaminen on tärkeä tehtävä" – Katso video



1 Hautausalan yrittäjät Riitta ja Reijo Laurila ovat kasvaneet työhönsä yrittäjävuosien aikana. Taustalla näkyy perinteinen kasvi unelma eli plumosus. Ulla Nikula Previous Next

Jokaisella paikkakunnalla ja maakunnassa on erilaisia hautajaisperinteitä. Nivalassa hautaustoimiston työntekijä ojentaa siunaustilaisuudessa kukkalaitteet omaisille, jos he pyytävät.