Ei kertaa kiellon päälle – Vili Ruuska antaa kolumnissaan raippaa tv-sarjoille, joita ei ymmärretä lopettaa ajoissa

Älä pure ruokkivaa kättä. Älä teurasta lypsävää lehmää. Pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Saat varmaankin kiinni näistä sanonnoista ja niiden perimmäisistä tarkoitusperistä.

Kaikella on etsikkoaikansa, joka pääsääntöisesti on rajallinen. Mieluummin näkee tyylikkään ja omaehtoisen, riittävän ajoissa tehdyn vetäytymisen kuin pakkoraossa kovien tappioiden jälkeen tehdyn lopetuksen.

Siksi suhtaudun nihkeästi sellaisiin tv-sarjoihin, jotka ovat venyneet kymmenien tuotantokausien mittaisiksi. Ajattelen näin varsinkin reality-sarjojen kohdalla. Ehkä siitäkin syystä, etten katso niitä edes niiden ollessa kukkeimmillaan. Olen dokumentti- ja penkkiurheilukalkkis.

Kantani pulpahti jostain syvältä pinnalle, kun havahduin mainokseen Tanssii tähtien kanssa -kilpailun uudesta tuotantokaudesta. “Taikaa on luvassa jo 14. kerran”, ohjelmaa näyttävän kanavan verkkosivuilla hehkutettiin.

Onko ohjelma yhä yhtä otteessaan pitävä ja lumoava kuin sen alkutaipaleella? En puhu enää pelkästään mainitusta TTK:sta vaan ylipäätään sellaisista sarjoista, joiden elinkaari on pitkä.

Konseptin on oltava todella vahva ja toimiva pitääkseen itsensä elinvoimaisena. Voi olla minun rajoittuneisuuttani, mutta muuttumattomat sarjat antavat mielikuvan useaan kertaan lämmitetystä hernekeitosta. Väljähtynyttä on. Monenlaista mainetta nauttiva Poliisiopisto on tyyppiesimerkki tästä.

Voi olla ja varmasti usein onkin niin, että tuotantokausien myötä sarja paranee. Toisekseen tuotannolliset viilaukset voivat olla tarpeellisia päivityksiä. Kun olen jo nähnyt konseptin ytimen ja todennut, ettei se (enää) uppoa, erikoistuotantokaudet ynnä muut sisältöjumpat ovat mielestäni epätoivoista tekohengitystä.

Sama ei kelpaa – ei myöskään toisenlainen. Kun luen kirjoitustani, huomaan olevani hankala asiakas. Pieni pisto tuntuu sydämessä, mutta olen kirjoittanut sen, minkä olen kirjoittanut.

Änkyröintini on pisara valtameressä. Riittää, että suuri yleisö katsoo sarjoja. Rahavirta ohjaa toimintaa tässä(kin) asiassa. Jos katsojaluvut sakkaisivat, olisi sarjamaratonien grand old man Selviytyjät lopetettu aikoja sitten.

Eivät kaikki sohvaperunat lähesty asiaa samoin kuin minä. Tai itse asiassa lähestyvät. Kyllä minäkin katson ohjelmaa X ihan vain irrottautuakseni hektisestä arjesta tai viihtyäkseni.

Tunnelma syntyy eri ihmisille eri asioista. Yhdelle vaihtelusta, toiselle tottumuksesta. Jälkimmäinen on vahva valintaperuste tv-sarjojen kohdalla.