Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomalaista ruokaa on syytäkin arvostaa

Kotimaisen ruuan puolesta puhutaan. Arvot eivät aina kulje samaa matkaa käytännön toiminnan kanssa. Halvat hinnat helposti ohittavat muut kriteerit ja sekin on ymmärrettävää. Mielikuva puhtaasta suomalaisesta ruuasta ja sen arvosta on kuitenkin vahva.

Ekologisuudesta, eettisyydestä ja luomusta keskustellaan runsaasti myös ruuan yhteydessä. Eläinten hyvinvointia arvostetaan yhä enemmän. Ainakin osalle kuluttajista on merkitystä sillä, millaisissa olosuhteissa ruokaa tuotetaan. Suomessa ruuan alkuperä tunnetaan varsin hyvin.

Kotimaisen ruuan yksi vahvuus on se, että sitä ei tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja ympäri maailmaa, vaikka toki suomalaisia elintarvikkeita viedään maailmallekin. Tuotannon ilmastovaikutuksesta keskustellaan tuottajien syyllistämiseen asti. Siten asia ei kuitenkaan ratkea vaan asiallista tietoa jakamalla ja tutkimuksen avulla. Myös maataloustuotanto aiheuttaa ilmastovaikutuksia. Sekin pitää voida sanoa ääneen. Toisaalta asia on hyvin tiedostettu ja ratkaisuja kehitetään.

Suomalaista ruokaa syödään kodeissa, mutta ravintoloissa, kouluissa ja muissa laitoksissa käytettävät raaka-aineet ratkaisevat osaltaan valintoja. Tutkimuksen mukaan 93 prosenttia suomalaisista haluaa, että kunnan hankinnoissa suositaan kotimaista, vaikka se nostaisi hintaa.

Maatalousvaltaisella alueella ruuan tuotannosta tiedetään käytännössä paljon. Sekin on syytä muistaa, että maaseutumaisilla seuduillakin asutaan myös kaupungeissa eikä kaikilla ihmisillä ole kosketusta maatalouteen. Lauantaina juhlitaan suomalaista ruokaa. Ensi viikonloppuna on valtakunnallinen lähiruokapäivä, jonka kohteissa vieraileville on tarkoitus selvittää esimerkiksi sitä, mistä ruoka tulee tai mitä lehmät syövät. Lähiruokapäivän aikana voit tutustua maaseudun toimijoihin ja ostaa tuoreita raaka-aineita tai valmiiksi jalostettuja tuotteita suoraan tiloilta.

Suomen ruokaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta on syytä arvostaa ilman teemapäiviäkin. Esimerkiksi korona-aika on osoittanut, että maailma voi ainakin osittain sulkeutua ja luonnonmullistuksiin ja pandemioihin on välttämätöntä varautua. Suomalainen huoltovarmuus ei ole pettämätön, mutta varsin ainutlaatuinen kuitenkin. Se on tärkeä osa kokonaisturvallisuutta.

